Se puede decir... Que la CNTE amenaza a ‘Claudia’

Opinión
/ 18 noviembre 2025
    Se puede decir... Que la CNTE amenaza a ‘Claudia’
    Integrantes de la CNTE marcharon desde Palacio Nacional hasta la Cámara de Diputados para realizar un plantón en las inmediaciones de la cámara baja. Foto: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Pero no se puede decir...Que les “teme”

La desorganización sindical, disculpen organización sindical, han ído al extremo amenazando a la Presidenta, que si no atiende a sus peticiones, bloquearán con todo, el cercano Campeonato Mundial de Fútbol, colocando a la Ejecutiva federal contra la pared, que no debe permitir, ni dejarse amedrentar por esos agitadores profesionales, que con sus agresiones están acostumbrados a obtener todas sus exigencias, por lo que es hora que los ponga en su lugar, y les haga lo que hizo a la generación z, y sepan quien “manda” en México.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

