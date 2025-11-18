Se puede decir... Que la CNTE amenaza a ‘Claudia’

La desorganización sindical, disculpen organización sindical, han ído al extremo amenazando a la Presidenta, que si no atiende a sus peticiones, bloquearán con todo, el cercano Campeonato Mundial de Fútbol, colocando a la Ejecutiva federal contra la pared, que no debe permitir, ni dejarse amedrentar por esos agitadores profesionales, que con sus agresiones están acostumbrados a obtener todas sus exigencias, por lo que es hora que los ponga en su lugar, y les haga lo que hizo a la generación z, y sepan quien “manda” en México.