Se puede decir... Que la Marina era una red ‘delincuencial’

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha destapado la cloaca en involucrados empresarios, exfuncionarios de Aduanas, las joyas de la corona en la red criminal del huachicol que resultaron ser otra vez Marinos, a los que pronto echarán el guante, porque andan ya tras de ellos, y es triste que la SEMAR que por tradición tenía fama de blanca y de limpia, algunos altos Marinos la mancharon al no aguantar la tentación y se corrompieron, pero por fortuna, no hay mal que dure “cien” años.