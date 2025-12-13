Se puede decir... Que las cárceles estarán ‘repletas’

Los ceresos y penales del país por primera vez se llenarán de delincuentes, entre ellos habrá líderes sindicales y familiares, funcionarios de los tres niveles de gobierno, diputados, senadores, y mejor aquí le paro, ya que no completará con el tiempo que le resta para detener, juzgar y sentenciar a tanto delincuente metido en el gobierno de Claudia, e incluir de pasada a Gertz Manero, qué barbaridad, no es esto posible, porque todavía faltan los que “se” acumulen.