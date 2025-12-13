Se puede decir... Que las cárceles estarán ‘repletas’

Opinión
/ 13 diciembre 2025
    Se puede decir... Que las cárceles estarán ‘repletas’
    El Senado de México eligió como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) a Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Foto: EFE/José Méndez

Pero no se puede decir... Que Ernestina Godoy las llenará hasta el “tope”

Los ceresos y penales del país por primera vez se llenarán de delincuentes, entre ellos habrá líderes sindicales y familiares, funcionarios de los tres niveles de gobierno, diputados, senadores, y mejor aquí le paro, ya que no completará con el tiempo que le resta para detener, juzgar y sentenciar a tanto delincuente metido en el gobierno de Claudia, e incluir de pasada a Gertz Manero, qué barbaridad, no es esto posible, porque todavía faltan los que “se” acumulen.

Temas


Ceresos
Detenciones

Localizaciones


México

Personajes


Ernestina Godoy
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FGR

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

