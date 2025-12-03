Se puede decir... Que las remesas siguen a la ‘baja’

Opinión
/ 3 diciembre 2025
    Se puede decir... Que las remesas siguen a la ‘baja’
    María del Rocío Mejía, directora general de Financiera para el Bienestar, muestra el proceso para el envío de remesas a través de la aplicación FINABIEN durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional. Foto: Cuarscuro/Galo Cañas Rodríguez

Pero no se puede decir... Que tenía que “suceder”

Los connacionales, muchos han dejado de trabajar, lo que refleja en la rebaja de sus ingresos, parando el envío de dinero a sus familiares que viven en México, afectando de gravedad su economía, y de paso ese fenómeno económico daña a los ingresos del país, que se beneficiaba con tales remesas, y todo por el capricho del demente Trump, que la ha tomado con sus ilegales redadas, en contra de los trabajadores mexicanos que laboran allá y que han tenido que esconderse, para no ser detenidos, evitando “ir” a trabajar.

Temas


remesas
Aranceles

Localizaciones


México

Personajes


Donald Trump
true

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS