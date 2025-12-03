Se puede decir... Que las remesas siguen a la ‘baja’
/ 3 diciembre 2025
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Pero no se puede decir... Que tenía que “suceder”
Los connacionales, muchos han dejado de trabajar, lo que refleja en la rebaja de sus ingresos, parando el envío de dinero a sus familiares que viven en México, afectando de gravedad su economía, y de paso ese fenómeno económico daña a los ingresos del país, que se beneficiaba con tales remesas, y todo por el capricho del demente Trump, que la ha tomado con sus ilegales redadas, en contra de los trabajadores mexicanos que laboran allá y que han tenido que esconderse, para no ser detenidos, evitando “ir” a trabajar.