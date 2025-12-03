Se puede decir... Que las remesas siguen a la ‘baja’

Los connacionales, muchos han dejado de trabajar, lo que refleja en la rebaja de sus ingresos, parando el envío de dinero a sus familiares que viven en México, afectando de gravedad su economía, y de paso ese fenómeno económico daña a los ingresos del país, que se beneficiaba con tales remesas, y todo por el capricho del demente Trump, que la ha tomado con sus ilegales redadas, en contra de los trabajadores mexicanos que laboran allá y que han tenido que esconderse, para no ser detenidos, evitando “ir” a trabajar.