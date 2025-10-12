Se puede decir... Que le dieron ‘palo’

/ 12 octubre 2025
    Morena expulsó de sus filas al indeseable Hernán Bermúdez Requena, por encabezar a la criminal Barredora. Foto: Cuartoscuro/Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay

Pero no se puede decir...Que ya era “hora”

Morena expulsó de sus filas al indeseable Hernán Bermúdez Requena, por encabezar a la criminal Barredora, pues se habían tardado, puesto que desde hace casi tres meses, el personaje de marras tenía orden de aprehensión por los delitos penales que se le imputan, pero debido a la descarada protección de AMLO y de Adán Augusto López Hernández, y alguien más, tal criminal gozaba de plena libertad, que por fortuna ya está tras de las reja, y ahora se espera que cuando declare, señale a sus cómplices, que han perdido el sueño y “tiemblan” de miedo.

