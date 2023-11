Se puede decir... Que Marcelo Ebrard al fin entró al “aro”

Pero no se puede decir... Que finalmente se quedó en “Morena”. Después de andar de aquí para allá, o de fingir que tal vez se iría a donde lo arropara otro Partido, al final decidió, -o se lo ordenó- el señor Presidente, de que ya se asilenciara, y apoyara a Claudia Sheinbaum, en su sueño dorado de ocupar su lugar en Palacio Nacional, tal y como lo han hecho las otras corcholatas, ya que la unión hace la fuerza y todo es en aras de esa unión, ordenada abiertamente por AMLO, porque llueve o truene, ella será la buena, y que no olvide, de que no hay “enemigo” pequeño.