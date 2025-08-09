Se puede decir... Que no hay mal que dure cien ‘años’

El inicuo de Trump, ha hecho una temeraria acusación en contra de Nicolás Maduro, presidente todavía de Venezuela, de que es un consumado narcotraficante, y estar coludido con narcos para introducir enormes cantidades de droga con fentanilo a la tierra del Tío Sam, razón de más que ha llevado al Presidente gringo a proceder en su contra, ofreciendo cincuenta millones de dólares de recompensa, a quien dé informes fidedignos sobre el supuesto criminal, a cerca sobre su escondite, para realizar la “añorada” captura.