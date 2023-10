Se puede decir... Que otros ciclones y huracanes están “latentes”

Pero no se puede decir... Que se puedan “evitar”. Estamos en plena época de esos meteoros, y las costas del Golfo de México como los que están por venir por el Océano Pacífico, o sea que podrían ser más leves, pero no cantemos victoria, sino que oremos, para que no se vuelvan a volcar ninguno de ellos por el lado del Pacífico, que de aterrizar nuevamente, sería el acabose, sobre todo para el herido de muerte Puerto de Acapulco, entre tanto confiemos que la madre naturaleza no nos vuelva a castigar, como lo hizo con el cruel y terrorífico “Huracán” Otis.