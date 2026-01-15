Se puede decir... Que se encuentra en la cuerda ‘floja’

Al intratable e indeciso de Donald Trump, para nada le interesa el T-MEC, lo que pone en aprietos a México y Canadá, mostrando con esa actitud una irresponsabilidad de grandes proporciones que al cancelarlo unilateralmente, hará un daño irreparable a ambos países, que en realidad no se sabe si lo haría, o sólo se trata de una más de sus locuras, con el fin de imprimir miedo e incertidumbre, y como sabe que lo que él dice es lo máximo y nada le hará cambiar de opinión, le gusta y encanta, jugar al gato y “al” ratón.