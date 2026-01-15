Se puede decir... Que se encuentra en la cuerda ‘floja’

Opinión
/ 15 enero 2026
    Se puede decir... Que se encuentra en la cuerda ‘floja’
    El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard afirmó que el Gobierno mexicano buscará que la revisión del T-MEC se centre en fortalecer y consolidar los mecanismos actuales del acuerdo. Foto: EFE/Presidencia de México

Pero no se puede decir... Que nunca le ha “interesado”

Al intratable e indeciso de Donald Trump, para nada le interesa el T-MEC, lo que pone en aprietos a México y Canadá, mostrando con esa actitud una irresponsabilidad de grandes proporciones que al cancelarlo unilateralmente, hará un daño irreparable a ambos países, que en realidad no se sabe si lo haría, o sólo se trata de una más de sus locuras, con el fin de imprimir miedo e incertidumbre, y como sabe que lo que él dice es lo máximo y nada le hará cambiar de opinión, le gusta y encanta, jugar al gato y “al” ratón.

Temas


T-MEC
Comercio Internacional

Localizaciones


México

Personajes


Donald Trump

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

El presidente de la Canirac en Saltillo, Isidoro García, califica de arbitraria y abusiva la detención de Armando Castilla, director del Grupo VANGUARDIA.

‘Caso fabricado contra el director de VANGUARDIA evidencia corrupción’: Isidoro García, presidente de Canirac
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose
true

A puerta cerrada, en Palacio eligen al ‘pez gordo’ de Morena
true

POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA
true

Fiscalía de Nuevo León: ahora sí tiene un caso real
Vista aérea desde un vuelo entre los asentamientos de Ny-Alesund y Longyearbyen del accidentado terreno ártico del archipiélago noruego de Svalbard, al oeste del norte de Groenlandia.

La carrera por dominar la última frontera en el Ártico
Manifestantes en la capital iraní sostienen pancartas con mensajes políticos y fotografías de víctimas durante las recientes jornadas de descontento social.

Irán enfrenta una de sus represiones más mortíferas bajo un apagón informativo