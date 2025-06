Se puede decir... Que sólo es el “comienzo’

La Presidenta, ya no siente lo duro, sino lo tupido, ya que su Mandato está lleno de complejos y difíciles asuntos, que no encuentra la puerta para darles salida a cada uno de ellos, que como se le están pronunciando, al parecer la única solución es que tire la toalla, o de lo contrario, si se arma de valor y los enfrenta, al primero que tendría que llamar a cuentas es a su antecesor, que no es cualquier cosa, ya que todo lo que sucede o esté por venir, tiene su origen en su “remeda” Administración.