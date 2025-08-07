Se puede decir... Que son las Cuentas del Gran ‘Capitán’

Opinión
/ 7 agosto 2025
    Se puede decir... Que son las Cuentas del Gran ‘Capitán’
    El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, durante la presentación del Plan Estratégico para el Fortalecimiento de Petróleos Mexicanos 2025-2035 en Ciudad de México. Foto: EFE/José Méndez

Pero no se puede decir... Que checan pero no “cuadran”

La Presidenta habló puras chuladas de los números para rescatar a Pemex del hoyo en que se halla hundido, encontrando la salvación en una serie o cadena de dígitos, y asombroso vehículo financiero, para nunca jamás requerir de la ayuda de la Secretaría de Hacienda, y con sus propias manos trabajará a marchas forzadas la Petrolera, para que vuelva a ser de todos los mexicanos, y ya con esta loable resurrección dada a conocer por su salvadora Claudia, todo es dicha, alegría y felicidad, por tan raras, disculpen, “claras” cuentas.

Temas


Vehículos
Pemex

COMENTARIOS