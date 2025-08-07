Se puede decir... Que son las Cuentas del Gran ‘Capitán’

La Presidenta habló puras chuladas de los números para rescatar a Pemex del hoyo en que se halla hundido, encontrando la salvación en una serie o cadena de dígitos, y asombroso vehículo financiero, para nunca jamás requerir de la ayuda de la Secretaría de Hacienda, y con sus propias manos trabajará a marchas forzadas la Petrolera, para que vuelva a ser de todos los mexicanos, y ya con esta loable resurrección dada a conocer por su salvadora Claudia, todo es dicha, alegría y felicidad, por tan raras, disculpen, “claras” cuentas.