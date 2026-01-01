Se puede decir... Que surge la prueba de ‘fuego’

En las últimas horas del año viejo, le llegó a Claudia una decisión: proceder firme y judicialmente contra su antecesor, al que en todo momento menciona cada vez que puede, y ahora también se le presentó la oportunidad, pero en sentido contrario e hizo mutis, o sea: con motivo del lamentable suceso del Tren de la muerte, disculpen, Interoceánico, ordena a la FGR, una investigación, pero ya, en contra de todos los responsables, pero lo hará contra AMLO, es su oportunidad para cubrirse de gloria o, de plano, hacerse “su” cómplice.