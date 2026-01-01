Se puede decir... Que surge la prueba de ‘fuego’

Opinión
/ 1 enero 2026
    Se puede decir... Que surge la prueba de ‘fuego’
    FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

Pero no se puede decir... Que por fin ‘llegó’

En las últimas horas del año viejo, le llegó a Claudia una decisión: proceder firme y judicialmente contra su antecesor, al que en todo momento menciona cada vez que puede, y ahora también se le presentó la oportunidad, pero en sentido contrario e hizo mutis, o sea: con motivo del lamentable suceso del Tren de la muerte, disculpen, Interoceánico, ordena a la FGR, una investigación, pero ya, en contra de todos los responsables, pero lo hará contra AMLO, es su oportunidad para cubrirse de gloria o, de plano, hacerse “su” cómplice.

Temas


Política México
Trenes
Investigaciones

Personajes


Andrés Manuel López Obrador
Claudia Sheinbaum

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El termómetro marcó cinco grados centígrados en sectores cercanos a la sierra, donde familias salieron de sus tejabanes para buscar calor alrededor de fogatas improvisadas.

El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo
Autoridades estatales informaron que, pese a que el chofer fue detenido y el accidente dejó al menos 10 personas lesionadas, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los afectados.

Sin denuncias por accidente de la ruta 7A embestida por el tren en Saltillo: FGE sigue a la espera
true

Interoceánico, Zambada, Arriaga o el fin de una visión de Estado
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Sobre durmientes podridos

Sobre durmientes podridos
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo recorren cruceros y zonas de alta afluencia para detectar y retirar la venta ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

Aseguran 5 kilos de pirotecnia en Saltillo; vigilarán venta en redes sociales

El Museo de las Aves de Saltillo advirtió que la pirotecnia genera estrés extremo en aves y mascotas domésticas, lo que puede provocar desorientación, huida y, en casos graves, la muerte.

Museo de las Aves de Saltillo advierte riesgos para aves por uso de pirotecnia en fin de año
true

Mi unicornio azul ayer se me perdió