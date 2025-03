Se puede decir... Que Trump se está cerrando las ‘puertas’

Un líder político Demócrata canadiense, está proponiendo que en la próxima Cumbre del G7, que será en el mes de junio, no se le permita asistir al Presidente más odiado del mundo: Donald Trump, como un acto de venganza en su contra por su actitud agresiva, y para ello está invitando a que se unan los países industrializados del orbe, y formen una cerrada campaña que denominarán: todos contra Trump, y el cual, no debe de ignorar, porque debe de tener muy presente de que no existe “enemigo” pequeño.