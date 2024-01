Se puede decir... Que Xóchitl lanza reto a “Claudia”

Pero no se puede decir... Que lo “acepte”. Sinceramente, no creo que lo haga, ya que primero lo tendría que autorizar AMLO, y eso jamás de los jamaces acontecerá, porque sería tanto como exhibir a su corcholata consentida ante la opinión pública mexicana, puesto que Xóchitl Gálvez la revolcaría en cualquier terreno, ya que tiene más agallas que ella, más, sin embargo, doña Claudia, podría dar la sorpresa, pero en este caso no creo que se arriesgue, además existe la negativa del señor Presidente de autorizar un espectáculo de “tal” envergadura.