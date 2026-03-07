Seguridad: la herencia tóxica

Opinión
/ 7 marzo 2026
    Seguridad: la herencia tóxica
    CUARTOSCURO

Existe en México una sorda pugna: entre el país determinado a combatir a los cárteles y otro que sostiene complicidades y pactos con el crimen organizado

La mañana de este lunes, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum vuelva a rechazar la más reciente –apenas el sábado– declaración de Donald Trump sobre el presunto dominio de los barones de la droga sobre México, podría admitir (pero no lo hará) que existe una sorda pugna: entre el país determinado a combatir a los cárteles y otro que sostiene complicidades y pactos con el crimen organizado.

El diagnóstico de Palacio, nutrido por inteligencia estadounidense, es muy claro ya, en especial tras el abatimiento de Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero, que ha resultado en una ruptura del silencio sobre actores públicos convertidos en sujetos de interés de la justicia de México y Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: El clan López Beltrán se fractura: Van por Amílcar Olán

Esta evaluación la comparten el Ejército y la Marina, así como el titular de la Secretaría de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el que mayormente resiente la falta de acompañamiento de gobiernos locales que configuran un mapa de focos rojos.

Estados como Jalisco, Nayarit, Guerrero y Colima –con “lunares” claros en Manzanillo y su zona portuaria– son considerados un fardo en la nueva estrategia de seguridad. Chiapas y Tabasco exhiben en sus estructuras, políticas e institucionales, las huellas digitales del CJNG. Por buenos y malos motivos no hay más presencia de fuerzas federales, equivalente a lo que ocurre en Sinaloa.

Señales semejantes existen sobre el Estado de México y la propia Ciudad de México, diagnosticados por tolerancia hacia grupos criminales, mayormente en materia de lavado de activos y extorsión.

Dos ejemplos a vuelo de pájaro:

En la capital del país se ha acelerado la compra mafiosa de inmuebles en las áreas cercanas a donde será desarrollado el Mundial de Futbol.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura Harfuch que el poder del CJNG se ha debilitado desde operativo contra ‘El Mencho’

En la entidad mexiquense, funcionarios públicos en áreas de finanzas y seguridad están involucrados en el desmantelamiento de sistemas de monitoreo conectados a los denominados C5, con el propósito central de asignar en forma directa nuevos contratos a empresarios polémicos hasta por 2 mil millones de pesos.

El desafío para el gobierno Sheinbaum requeriría para ser resuelto una depuración completa del sistema político mexicano, desde todos los partidos, lo que obligaría a observar tiempos que, a las claras, parecen desesperar a un Donald Trump acostumbrado a las amenazas como narrativa y a la transacción económica como método de negociación. Para agravar el panorama, el reloj de las elecciones intermedias figura ya en el calendario próximo de ambos.

Roberto Rock

Roberto Rock Lechón, director del equipo que impulsa el proyecto de La Silla Rota. Escribe la columna política “Retrato Hereje” desde 2013. Ha sido periodista durante más de 40 años. Ocupó diversos puestos en el periódico “El Universal”, entre ellos reportero, editor y director editorial. Ha colaborado en varias publicaciones y es autor y coautor de diversos libros. Ha sido conferencista en diversos países en temas de periodismo, transparencia y libertad de expresión.

