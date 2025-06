¡Señora Presidenta, controle a sus niños!

El problema nunca es la tecnología. Repítaselo hasta entenderlo o escriba cien planas hasta que le entre al bulbo raquídeo, no importa que se dispute con algunas funciones vitales como la respiración o el ritmo cardiaco, así quizás nunca se le olvide, como no se le olvida jalar aire unas 20 mil veces al día.

Entiéndalo, no es el problema la tecnología, ni las tabletas, ni los celulares, ni las computadoras, ni los videojuegos... ¡Ni siquiera los contenidos, carajo! Como tampoco es un problema el tiempo que la gente decida pasar en dichos adminículos.

El problema es, en todo caso, el pobre o nulo control parental: Si unos chamacos en pleno descubrimiento de su sexualidad se toman unas fotos y luego estas terminan viralizadas por toda la red, es absurdo −y estúpido− culpar a los teléfonos inteligentes o a las plataformas y redes sociales, como también sería imbécil culpar a los pubertos por ser curiosos, imprudentes o calenturientos. El problema es la falta de comunicación, de confianza, de control, de conocimiento; y me estoy refiriendo a los padres y tutores.

Sólo una especie con nuestras contradicciones podría poner en entredicho un prodigio como las cibercomunicaciones. ¡Entiéndalo! Son un milagro y agradecido debería estar de vivir en una era que le permite atestiguarlo y disfrutarlo.

¿Que se les puede dar un mal uso? ¡Sí, en efecto! Desde que nuestros antepasados aprendieron a manipular una simple roca, podían usarla como herramienta versátil o para partirle el cráneo al vecino. ¿Es culpa de la piedra? ¿Había que desalentar, restringir o limitar el uso de piedras? ¡No! Lo pertinente e importante era averiguar por qué alguien tenía ganas de romperle el casco al primate de la caverna de al lado.

Aun así, es seguro que hubo macacos haciendo campaña contra las piedras.

Y no caiga tampoco en la tentación de responsabilizar a los creadores de contenido o al malvado algoritmo por la decadencia que usted percibe en los más jóvenes. Ellos también lo ven a usted decadente y no le echan la culpa a las películas que rentó en el VideoCentro en los 90 (ni saben lo que era un VideoCentro).

En todo caso, es la comodidad de los padres para delegarle a los celulares, a las plataformas, a los creadores y a los contenidos las responsabilidades formativas más elementales que tienen con sus hijos.

El mes en curso ha sido quizás el más complicado en la relación México-Estados Unidos desde aquella vez en que se nos cayó un cadete del Castillo de Chapultepec.

Al advertir que los paisanos al otro lado de la frontera serían severamente acosados otra vez por la xenofóbica política de un Trump enchilado por su divorcio con Elon Musk, el demagógico oficialismo mexicano vio −como en todo− la ocasión perfecta de anotarse unos puntos de populismo, sin realmente tener que ver en el entierro:

Era obvio que, amenazados por un gobierno que raya en el fascismo, los connacionales en Estados Unidos iban a ser los mártires, los protagonistas, ya sea que se vieran indefensos o se levantaran en heroica defensa de sus más elementales derechos.

“¿Y qué tal que hacemos algunos pronunciamientos, arengas y declaraciones para que parezca... 1) Que encabezamos el movimiento de los paisas en EU... y 2) Que parezca que realmente nos preocupa y estamos haciendo algo por ellos?”.

Parecía la oportunidad perfecta de alzarse el cuello y asumirse defensores de la comunidad mexicana en el país vecino. ¡Pero chingas! No contaban con que culparían a la Presidenta con P de incitar a una insurrección, lo cual comprometió mucho más nuestra posición diplomática ante un socio del que buscamos clemencia comercial y política.

Entonces salió la doctora a matizar y a decir que somos pura paz y que jamás llamaría ella a la violencia.

Ni a la violencia, ni a Chihuahua a un baile... ¡A nada! Porque en realidad nada tiene que ver el Gobierno de México y la 4T con la resistencia de los migrantes. Pero la muy maje les dio a los gringos la excusa para hacerla quedar como una irresponsable incitadora. ¡Daaaah!

Luego llegó el imbécil que huele a distancia, Fernández Noroña, quien por burlarse −en su calidad de presidente del Senado mexicano− de un homólogo norteamericano y de las políticas arancelarias, provocó en respuesta de dicho legislador el aumento al 5 por ciento en el impuesto a las remesas. Complicando lo que ya era complicado sin necesidad, porque nadie le pidió un pronunciamiento. Lo hizo porque no tenía otra maldita cosa que hacer.

Finalmente, una intrascendente del partido oficial, Morena, una tal Melissa Cornejo, tuiteó que los gringos bien podían meterse su visa por vía rectal (“por el culo”, pues) porque, dado que el partido se estaba apropiando la bandera de una resistencia con la que no tiene nada que ver, ella concluyó que una publicación airada y visceral (y muy estúpida) la haría ver valiente, entrona y relevante ante sus igualmente estúpidos cofrades cuatroteístas.

¡Y que le contesta el vicecanciller de EU y la hace pasar el ridículo de su vida! Si era irrelevante, por una semana se volvió tristemente célebre.

¿Abonó eso a la situación de los mexicanos y latinos en los Estados Unidos?

¡Desde luego que no! Sólo crispó más los ánimos, contribuyó al ruido y puso a todos más a la defensiva. Y yo sé que toda la gente en los centros de detención cambiaría con gusto el alma de Noroña, de Cornejo y hasta de Sheinbaum por un poco de asistencia consular. Eso es lo que verdaderamente se necesita. Pero eso cuesta. ¡Mejor discursos!

¿Y qué tal unos perros tuitazos?

Y otra vez: ¿Es culpa de la tecnología? ¿De las redes sociales? ¿De los servicios digitales? ¡No! Ya ni siquiera es culpa de la imbecilidad de los que conforman el movimiento que desgobierna lo que queda de México y no saben más que hacerle bullying en redes a quienes no les aplauden.

Es porque la Presidencia no ha construido un discurso sólido y bien argumentado en defensa puntual de los derechos de los migrantes (sólo hace invocaciones ambiguas patrioteras que cada quien interpreta según su pobre entendimiento y educación).

Es decir, sin una diplomacia estructurada, bien articulada, cada imbécil se pone a improvisar en redes.

Y a sabiendas del peligro que representan Noroña y el resto de la fauna morenista, doña Clau es incapaz de hacerlos cerrar las aplicaciones y guardar sus teléfonos para que ya no publiquen, en bien de la nación y de su propia gestión como Presidenta.

Y no me digan que no lo hace porque respeta la libertad de expresarse de cada individuo. Si hablamos del mismo régimen que acaba de decirle a la gente por quién votar para jueces y magistrados.

Otra vez, no es culpa de la tecnología, ni de los estúpidos niñatos ausentes de criterio que la manejan. Es falta de vigilancia, supervisión, dirección y disciplina de parte de quien se supone los lidera. ¡Señora, controle a sus niños!