Sheinbaum y el peor de los mundos

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 23 enero 2026
    Sheinbaum y el peor de los mundos

“Middle powers must act together because if you are not at the table, you are on the menu.”

Mark Carney, Davos 2026

El proceso mediante el cual una idea o justificación que pasa de ser considerado extraordinario o ilegítimo a ser percibido como aceptable o rutinario dentro del discurso público, político o institucional, es la normalización de un argumento.

A través de la repetición y de la validez implícita se moldean las expectativas sobre lo que es políticamente posible. Foucault hablaba de la creación de un “régimen de verdad” no porque fuera verdadero, sino porque circula con autoridad y se vuelve dominante.

TE PUEDE INTERESAR: Descompresión bilateral: Paso I

Cuando Trump expresó el interés de que Estados Unidos adquiriera Groenlandia, el argumento central no fue económico o cultural, sino estratégico y de securitización; Groenlandia sería un activo crítico para la seguridad nacional debido a su posición geográfica, su acceso económico y militar.

Pese a que la propuesta no ha derivado de una acción formal —hasta el momento— el hecho de introducirla en la narrativa de Washington se normaliza el argumento, se justifica la adquisición —”por las buenas o por las malas”— y comienza a ser percibido como una opción legítima de geopolítica en lugar de una violación excepcional de un principio de soberanía. El caso en sí no produce un cambio jurídico, pero contribuye a un desplazamiento discursivo.

Lo que antes era impensable comenzó a discutirse en la comunidad internacional como opción estratégica.

El riesgo de normalizar el argumento no es el peligro de no ser legal, sino sistémico. Si los actores globales en este nuevo orden mundial argumentan que su seguridad nacional justifica intervenir de acuerdo a sus intereses estratégicos geopolíticos se normaliza la ley del más fuerte, y se debilita el orden internacional lo cual ya está ocurriendo.

Botones como la guerra Rusia-Ucrania ha sentado un precedente (geo)político no jurídico. Y en esa ruta el conflicto latente China-Taiwán pese a no ser planteado como “expansión” sino como el principio de “una sola China”, podría encontrar una ventana para esa normalización del argumento.

Los actores más fuertes protegerán sus intereses y su seguridad nacional, aunque se violen principios de soberanía y fronteras.

Por eso en Davos el discurso del primer ministro canadiense Mark Carney arrojó luces sobre algunos ánimos globales: “..Estamos en medio de una ruptura, no una transición”.

Y en este convulso contexto México por su asimetría con Estados Unidos es especialmente sensible a esta dinámica.

Los focos rojos del gobierno de Sheinbaum danzando entre una deficiente reforma judicial, la iniciativa para una electoral en medio de un frágil Estado de derecho, descontento social, el elefante blanco en la sala económica, una violencia imparable y una protección institucional a la hidra narcopolítica, es tierra fértil para la normalización de ese argumento de securitización.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral y la advertencia estratégica

Y con el aumento de la tensión bilateral, la relación Trump-Sheinbaum no está automáticamente convertida en un juego de suma cero, pero sí la desplaza peligrosamente en esa dirección.

Y el riesgo central en el epicentro del T-MEC es la erosión gradual del equilibrio cooperativo. Si Canadá sale del tratado comercial se rompe el ancla institucional y el sistema se vuelve más conflictivo perdiendo México su capacidad de apalancamiento multilateral con impactos particularmente adversos; para Sheinbaum, el peor de los mundos donde ceder o resistir implica costos elevados y persistentes.

Empezando su segundo año de gobierno.

@GomezZalce

Temas


Seguridad
A20
Política Internacional

Localizaciones


Canadá
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
Destacan que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas.

Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
true

CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad.

Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad
Personas protestan contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente al Ayuntamiento de San Antonio, Texas.

San Antonio, la ciudad con mayor población hispana de Texas, en tensión por presencia de agentes del ICE