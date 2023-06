Si la oposición quiere ganar en 2024, debe entender que su campaña arrancó en 2000 y no va bien

Seguramente tus redes sociales, como las mías, se han inundado de videos, memes y mensajes de propaganda, enviados por familiares, amigos y conocidos, haciendo campaña por o en contra de candidatos que hoy se disputan los botines, perdón, las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. Podría apostar que esto sucede a lo largo y ancho del país, aunque las elecciones son en sólo dos estados. En mi caso, los mensajes, memes y videos que recibo son en un 95 por ciento apoyando a los candidatos de la alianza del PRI y el PAN (¿el PRD todavía existe?) y sembrando o perpetuando la eterna campaña del miedo hacia todo lo que tiene que ver con López Obrador y la mal llamada Cuarta “Transformación”.

Básicamente, nos dicen, ahora sí el principio del fin arrancaría con una victoria de los candidatos de AMLO: la maestra Delfina en el Estado de México, a quien yo no le confiaría cuidar ni un cactus en maceta, y el ingeniero Guadiana, quien supongo sabe que ganarle a la maquinaria del PRI en Coahuila sería un milagro del mismo calibre a los que se vieron en Caná, Nazaret y el mar de Galilea hace casi dos mil años.

Un día antes de escribir estas líneas me topé con un tuit del expresidente Vicente Fox en donde con urgencia llama a votar por la candidata Alejandra del Moral y a compartir, a las 19:00 horas (no dijo de qué día), un supuesto video para “viralizarlo”, y cerrando con las siguientes palabras “SIN EL EDO. MEX. PERDEMOS A MÉXICO, NO HABRÁ 2024” (sic). En ese tuit no compartía video alguno y, hasta el momento en que escribo esta columna, no pude encontrar o entender a qué video se refería. El caso del expresidente Fox, por quien yo voté en el 2000 y a quien consideré una real oportunidad de cambio en México, se puede entender hasta cierto punto por su obvia aversión hacia AMLO (recordemos que él fue quien decidió desaforarlo y hacerlo mártir) y por lo que parece un declive acelerado de su nivel de sensatez y lucidez.

No quiero decir que no tenga derecho él, como cualquiera, a apoyar a la candidata del PRI, sólo que sus recientes palabras y apoyo abierto al PRI no son fáciles de digerir para muchos ciudadanos de a pie que en algún momento lo tuvimos en la lista muy corta de los mexicanos que pudieron cambiar, para bien, la historia de México. Muchos no olvidamos las promesas del candidato Fox y sus discursos como presidente electo. Tratando de encontrar el video al que Fox hacía referencia, me topé con otro, no el de la candidata Del Moral, sino de las últimas semanas de la campaña de Fox en el 2000 donde, con música que parece de Las Golondrinas de fondo y viendo a la cámara, declara: “adiós a la violencia... adiós a la corrupción... adiós a la pobreza... adiós al rezago educativo... adiós al PRI, bienvenido el México que todos hemos soñado”.

Por otro lado, en el flanco electoral de Coahuila llueven mensajes de apoyo a Manolo Jiménez, quien parece un muy buen candidato, sólido, razonable, hecho y derecho, aunque salpicado de un pasado moreirista, difícil de ignorar, pero que no tendrá problemas en conservar y consolidar Coahuila como la verdadera tierra de los dinosaurios en México. No nos hagamos tontos, con un candidato como Manolo, el PRI no necesitaba al PAN para ganar Coahuila; pero, en lo que será una carambola de tres bandas, el PRI de Alito, uno de los jefes de la alianza opositora que nos piden sacar a Morena del poder en 2024 sin siquiera haber presentado la portada de su plan de gobierno o ideas de cómo gobernarán y se comportarán distinto a antes, parece haber pactado con AMLO entregarle a Morena el Estado de México (para usufructuar por unos años), conservar Coahuila y sepultar a nivel nacional lo que queda del que por décadas fue el único partido realmente de oposición, olvidados ya Gómez Morín, Jesús H. Álvarez y Manuel Clouthier.

Así, una vez que la alianza opositora complete la operación de autosabotaje en 2024 y Morena tenga su segundo sexenio (como lo tuvo el PAN), el PRI desechará las migajas del PAN que quedan, se alineará a Morena y habrá completado el fraude del siglo. Siquiera sugerir esto lo convierte a uno en un enemigo de la patria y de alguna extraña forma un “opositor a la oposición” que muchos equiparan a ser chairo chayotero, ya que criticar a la oposición es como endosar el uso de tu credencial del INE a Morena.

La oposición de hoy en México está destinada a perpetuar a la 4T en el poder mientras no se den cuenta de que no serán capaces de hacer campañas convincentes y ganadoras si sostienen liderazgos cuestionables e ideas zombis, si no dedican unos minutos de autocrítica sobre lo que pasó entre 2000 y 2018 y reconozcan que hoy López Obrador y su proyecto están en el poder gracias a que cuando los hoy opositores fueron gobierno sentaron las bases para cultivar una sociedad cansada, harta, decepcionada y asqueada de sus formas y sus resultados. Un ciudadano sensato se acuerda de lo que Fox prometió y es muy probable que se sienta ofendido por su nivel de cinismo hoy, sin importar que no apoyes a la 4T y no te guste el estilo de AMLO. La ciudadanía ve que no hay plan; que ofrecernos a los de siempre, haciendo lo de siempre, derivará, si acaso, en lo de siempre y en un círculo vicioso que acabará en la 5T y la 6T. Perpetuar el círculo no hace patria, se acerca más a traición a la patria.

