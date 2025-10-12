Sí, ¿y qué? Esa y otras respuestas para situaciones que no son buenas ni malas por consenso universal

Surgió en una serie, estilo telenovela, una cuestión que a veces surge en relaciones. Un chico enamorado de una chica quien está enamorada de él. Sencillo, ¿no? Por circunstancias de esas que surgen en la vida y que preferimos no reportar, sufren una separación. Una noche, durante este período, él se pone a tomar con una amiga de ambos y sí, surge ”el beso”. Después del beso, al acomodarse las cosas para que el chico y la chica se vuelvan a tratar, a él le da culpabilidad e insiste que es necesario que la chica sepa lo que hizo. Su propuesta es confesarle a su “novia” lo del beso. La amiga le dice que no lo haga, que porte su culpa y no involucre a la novia, que no lleve más sufrimiento a la relación, donde ya ha habido más que suficiente. Le dice la amiga que el beso no significa nada en realidad y que sucedió al calor de las copas. Comenta que ella piensa que ellos no tendrían porqué hacer a la novia cargar con más complicaciones, que la culpa de él la tendría que procesar él.

Por mi parte estoy de acuerdo. Eso siendo la parte que tiene la culpa. Pero no sé si en el momento en que yo fuera la ofendida si mi impulso sería el mismo. No sé. Podríamos discutir asuntos de honestidad y transparencia. Podríamos hablar del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto, y la verdad es que no sabremos nunca a ciencia cierta qué es lo que debería de hacer este chico. Creo que no importa lo que haga, siempre estará mal a ojos de algunos. Y después de todo lo que pasaron, por otras verdades a medias y el orgullo infinito de la chica, yo quisiera verlos felices. ¿Ese beso es suficiente para arruinar el amor que se tienen? Eso considerando que no fue intencionado ni significativo. Bueno, eso pienso yo.

Ya sé que les estoy contando un asunto de una telenovela, pero estoy muy segura de que pasa más a que a diario en esta vida “real”. Y ¿qué haremos en estas situaciones? ¿Qué es lo correcto y lo adecuado?

Hace muchos años veía una película con mi entonces pareja. El protagonista le pregunta a su novia si ella quisiera saber en el caso de una infidelidad de su parte. Aproveché para preguntarle a mi pareja quien enseguida respondió, “Ni preguntaría. Eres capaz de decir, ‘Sí, ¿y qué?’”