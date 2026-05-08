Sine qua non; narcopolítica y T-MEC

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Sine qua non; narcopolítica y T-MEC

La batalla de la percepción pública y de la confianza doméstica e internacional la está perdiendo la presidenta Sheinbaum

Nuevamente el presidente Donald Trump cumple su promesa, así que no debería ser sorpresa para el gobierno mexicano el escenario que se avecina; la parte más importante, y potencialmente más disruptiva, de la Estrategia contra las Drogas 2026 anunciada hace unos días por Washington, no es solamente el combate al fentanilo ya designado como arma de destrucción masiva (WMS). Es la redefinición completa de la relación México-Estados Unidos bajo una lógica de seguridad nacional condicionada.

La (no) novedad de la Casa Blanca es que ya no se está tratando el narcotráfico como un problema bilateral de cooperación policial, ergo de una velada certificación de facto, sino que se plantea una doctrina implícita que entra de lleno a la mesa de la revisión-negociación del T-MEC.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-punto-de-quiebre-EI20399386

México conservará acceso privilegiado al mercado estadounidense, amplia cooperación estratégica y estabilidad económica si comienza a demostrar control efectivo de su territorio y combate verificable a las organizaciones terroristas y a sus socios político-criminales asentados dentro de la burbuja Morena.

La punta del iceberg Rocha Moya y asociados marca con mucha claridad la hoja de ruta. No hay maroma desde Palacio Nacional y/o Palenque que pueda detener el efecto boomerang que ya siente y resiente en la burbuja en el poder.

Ahora, gracias al manto de impunidad del régimen por arropar al exgobernador sinaloense, han logrado que el T-MEC se materialice en el instrumento de presión geopolítica. Éste nació como un tratado comercial pero Washington desde hace varios años lo ha enfilado como una herramienta de seguridad hemisférica. Y la próxima revisión en julio ocurre exactamente en medio de esta nueva doctrina.

Las múltiples amenazas y señales del gobierno estadounidense, vistas por el equipo de Sheinbaum como retórica electoral y no creíbles, hoy son una realidad irrefutable. El término utilizado en diversas esferas bilaterales señalando un narcogobierno amplifica la crisis reputacional —que viene arrastrando el régimen hace meses— porque cuestiona directamente la legitimidad, capacidad y autonomía del Estado frente al crimen organizado.

La batalla de la percepción pública y de la confianza doméstica e internacional la está perdiendo Sheinbaum. No hay matices suficientes para las cifras económicas, la incertidumbre en materia judicial y esa sostenida protección al iceberg Rocha Moya que muestre lo contrario. El conflicto en los discursos sigue escalando entre actores de ambos gobiernos y desgraciadamente el sine qua non emergente del T-MEC para Washington será que Sheinbaum actúe en línea con la postura clara y franca de las demandas del magnate estadounidense con respecto a los narcopolíticos mexicanos.

No hay rutas de salida fáciles. No hay margen para politiquería.

Qué parte no entenderán los asesores presidenciales y las lumbreras palaciegas sobre la designación de los cárteles como organizaciones terroristas y el fondo y las formas del lenguaje de la Estrategia contra las Drogas 2026 —donde México aparece mencionado más de ¡30 veces!— y su amplitud del margen legal estadounidense.

La ruta claramente apunta hacia esa dirección conceptual desde ciertos sectores políticos y de seguridad en los Estados Unidos; México es percibido no nada más como un desafío bilateral en materia de seguridad sino como un potencial riesgo sistémico para la estabilidad regional.

Y ésta es la narrativa rumbo a las mesas de negociación.

@GomezZalce

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relaciones Exteriores
A20
Política México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Marcela Gómez Zalce

Marcela Gómez Zalce

Se ha desempeñado en el sector privado, en el periodismo y en el sector público. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Maestría en Asuntos Internacionales. Especialidad en Política y Seguridad Internacionales. Cuenta con diplomados en las siguientes disciplinas: Análisis Político, Alta Dirección, Negociación y manejo del conflicto. Asi como cursos en seguridad nacional.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades de seguridad pública realizan un análisis de riesgo para definir posibles medidas de protección para la candidata Delia Hernández Alvarado.

Tras denuncia de Morena, IEC analiza protección para Delia Hernández en San Pedro
15 municipios de Coahuila cuentan con al menos una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Guarderías del IMSS en Coahuila, solo para 3% de infantes; construirán 51 más
CUARTOSCURO

El Día de las Madres frente a la ausencia de hijas e hijos: ¿Qué significa festejar en un país de personas desaparecidas?
true

No se vale jugar así con la educación
CUARTOSCURO

El sistema corruptor del gobierno de México

Pide al tiempo que vuelva

Pide al tiempo que vuelva
El Gobierno de Coahuila mantiene programas de apoyo, capacitación y acompañamiento para mujeres en distintas regiones del estado.

Celebra Coahuila a las mujeres que son el corazón de las familias
Morena denunció que Delia Aurora Hernández y miembros de su equipo fueron agredidos durante actividades políticas realizadas en San Pedro de las Colonias.

Acusa Morena ataque contra Delia Hernández en San Pedro