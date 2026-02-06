Sostendrá Luisa María Alcalde reuniones virtuales con candidatos de Coahuila

Coordinadores distritales de Morena en Coahuila sostendrán, a partir de este lunes, reuniones por videollamada con la presidenta nacional de este organismo político, Luisa María Alcalde.

Las sesiones partidistas virtuales serán semanales, de aquí a la elección de diputados locales, en la que los coordinadores participarán como candidatos en sus respectivos distritos.

TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Monreal y Arturo Ávila reforzarán a morenistas en Coahuila

La intención central de la dirigente morenista es evaluar el trabajo político en territorio de los coordinadores, para afianzar fortalezas y corregir debilidades.

Luisa María Alcalde dejó en claro a los políticos locales que el proceso electoral de este 2026 es una prioridad para la causa morenista nacional, por ser Coahuila un estado priista.

La dirigente de la 4T tiene especial interés y confianza en obtener el triunfo en algunos distritos de Saltillo y de Torreón, dado el tamaño de la población en ambas ciudades.

Las palabras se las lleva el viento, los resultados son los que valen, dicen que dijo Luisa María...

El chiste de hoy:

¿Por qué al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, no le gusta jugar a las escondidas con la gente del gobierno estatal?

—Porque nadie lo quiere encontrar...

Reorganizan FGE

El fiscal general, Federico Fernández, anunció una serie de cambios y nombramientos en las delegaciones regionales de esta dependencia.

Fernández Montañez informó que la designación de Everardo Lazo Chapa como nuevo delegado en la región Centro obedece a su probada experiencia y excelente trayectoria en la dependencia.

El delegado saliente, Miguel Ángel Medina, ocupará un cargo de alto nivel en la contraloría de la FGE, con sede en Saltillo.

La fiscalía realizó también ajustes y designaciones en las delegaciones de San Pedro de las Colonias y de Ciudad Acuña, como parte de la consolidación de la Fiscalía General coahuilteca.

Campaña sin renuncias

Los diputados locales morenistas Antonio Attolini y Alberto Hurtado, así como el legislador priista Álvaro Moreira y Tony Flores del PT, no tendrán que retirarse de sus cargos para hacer campaña.

Los cuatro legisladores coahuilenses van por la reelección y la ley electoral establece que en estos casos, los legisladores no están obligados a solicitar licencia para participar en una nueva elección.

Para servidores públicos que deseen contender en junio próximo para integrar la nueva legislatura local, el Instituto Estatal Electoral establece el 15 de febrero de 2026 para renunciar al puesto.

De acuerdo con la normatividad, la separación del cargo debe ocurrir 30 días naturales antes del proceso electoral.

Representantes del Revolucionario Institucional manejan como fecha límite de renuncia de funcionarios el 28 de febrero.

¿Será?

Omisión carrancista

Periodistas digitales dieron cuenta de una posible omisión del ayuntamiento acerero, al olvidar realizar una ceremonia oficial para conmemorar el 109 aniversario de la Constitución Mexicana.

Regidores y funcionarios municipales, según reportó el comunicador Martín Silva Pineda, se mostraron extrañados de no recibir la convocatoria para asistir a la tradicional ceremonia.

A pesar de la falta de invitación, regidores de la 4T acudieron al emblemático monumento a don Venustiano Carranza a presentar sus respetos ante la ausencia de los funcionarios priistas.

La frase de hoy:

“Morena no puede ser un paraguas para delinquir”, Claudia Sheinbaum.