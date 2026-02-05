Ricardo Monreal y Arturo Ávila reforzarán a morenistas en Coahuila

Los senadores Ricardo Monreal e Ignacio Mier y el diputado federal, Arturo Ávila, confirmaron su visita a Coahuila para reforzar a la 4T, en la elección a diputados locales de junio próximo.

Por lo pronto, brigadas de asesores de Morena en temas electorales llegarán a la entidad a partir del mes de marzo para el análisis en territorio del escenario preelectoral en Coahuila.

Así lo señalaron consejeros nacionales de Morena, al advertir que el distrito 11, con cabecera en Torreón, puede ser ganable con el candidato Fernando Hernández.

La dirigente nacional morenista, Luisa María Alcalde, agenda los nombres de figuras nacionales de la 4T que apadrinarán y apoyarán con su presencia a los candidatos a diputados locales, dijeron.

El líder senatorial, Ignacio Mier; el dirigente legislativo, Ricardo Monreal; y el vocero de Morena, Arturo Ávila, son algunos de los personajes que reforzarán a los aspirantes a diputados locales.

En el Partido del Trabajo, aún no se da a conocer cuándo estará en Coahuila el senador Gerardo Fernández Noroña.

SE NOTA EL CAMBIO

Es inevitable no darse cuenta del cambio que vive Saltillo bajo la administración del alcalde Javier Díaz que, desde temprana hora, anda en el ajetreo diario.

También es inevitable que la ciudadanía haga odiosas comparaciones con el trabajo de su antecesor, Chema Frausto.

Sin hacer leña del árbol caído, ahora se nota una ciudad con orden, con mejor transporte público, con resultados en imagen urbana y con atención directa en temas de seguridad y de vialidad.

Javier apenas lleva un año al frente de la comuna saltillense, y ya pusó su sello a lo que vendrá, en lo que resta de la administración municipal.

DON REGALÓN

El diputado local por Morena, Alberto Hurtado, anda en modo Don Regalón y ayer en redes sociales posteó la venta de tinacos Rotoplas de mil 110 litros a solo dos mil pesos.

“Esos andan en casi en 4 mil bolas, pero con gusto le entramos para que nuestra gente se ahorre una lanita”, explicó.

Alberto publicó el número de WhatsApp 844 113 96 36 para los interesados en adquirir a bajo costo un tinaco Rotoplas.

Como comentario adicional les diré que entre la base militante de la 4T se cruzan apuestas en torno a ver si Beto sacará más votos que Ale Salazar en la elección a diputados.

IMPRESENTABLES

La pareja conformada por Martha Rodríguez Romero y Pepe Ganem pasó en pocos meses de ser una de las más influyentes políticamente en la comarca lagunera, al ostracismo laboral.

Martha y Pepe perdieron espacios y poder por descuidos institucionales que causaron la muerte de personas inocentes.

El homicidio a balazos de un habitante de Mieleras a manos de un policía local, en un intento de desalojo, provocó la salida de Pepe de la Secretaría del Ayuntamiento torreonense.

En el caso de Martha, el “accidental” fallecimiento de un joven que resbaló y se desnucó mientras estaba detenido en el Centro de Justicia Municipal está por causar su baja en esta dependencia.

Si se va o no, ya no tiene la menor importancia, pues vivirá señalada por este garrafal error y, junto a su cónyuge, son por el momento una pareja impresentable en la vida política de la comarca.

MÁS RESPETO

Alguien debe informarle al diputado plurinominal del Partido del Trabajo, Tony Flores, que el uso de guaruras está prohibido al interior del palacio legislativo.

Es verdad que es grande su temor a ser golpeado físicamente por Limbar Valdez, pero más grande debe ser su respeto al recinto oficial de sesiones.

Por cierto, Flores Guerra jura y perjura en Múzquiz que dobló a la CFE y será uno de los beneficiarios con contratos de carbón en la próxima licitación del gobierno estatal.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Querrán en el PRI estatal que “Alito” Moreno y Rubén Moreira aparezcan en público con los candidatos a diputados locales?