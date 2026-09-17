Sube la Fed, baja la máscara

Primera subida desde 2023. Coincidencia perfecta con un presidente exigiendo justo lo contrario. Recortes, y más recortes, por favor, con urgencia electoral incluida.

Trump colocó a Kevin Warsh al mando de la Fed con una esperanza sencilla, obediencia. Doce votos, unánimes, dijeron otra cosa. Autonomía institucional, le llaman los libros de texto. Traición personal, sentirá el inquilino de la Casa Blanca esta noche, mirando titulares con desagrado.

Las hipotecas a treinta años promedian ya 6.71%, un salto incómodo frente a semanas atrás. Familias comunes, ajenas a comunicados oficiales, sienten el golpe directo sobre la cuota mensual. Wall Street, mientras tanto, revisa proyecciones con calma casi aburrida, casi cínica.

Más al sur, otra historia avanza sin pausa alguna. Desde el 3 de enero, con Maduro capturado y trasladado, Washington narra con orgullo una “transición” cuidadosamente empacada. Hubo captura, hubo tensión militar breve, hubo promesas de elecciones libres, pronto y no tarde. Ahora hay contrato firmado. Control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de petróleo venezolano, cifra generosa, casi obscena para cualquier libro de contabilidad honesto.

Marco Rubio, arquitecto y vocero entusiasta del acuerdo, promete algo hermoso. Los ingresos irán directo a una cuenta controlada por el Tesoro estadounidense, jamás al bolsillo de algún funcionario corrupto. Frase noble. Frase repetida, además, con una sonrisa entrenada frente a cámaras, casi impecable, casi vendible como mercancía política.

Cien mil millones de dólares en inversión privada prometida, generosa como cualquier promesa electoral bien maquillada. Interventor de facto sobre las finanzas petroleras sudamericanas, papel asumido sin demasiada modestia por Washington, con Rubio firmando comunicados y explicando, sonriente, los motivos detrás de este beneficio eventual para el pueblo venezolano.

Aquí entra el chisme, el rumor de pasillo, la leyenda urbana con aroma a offshore. Susurran algunos, entre memes y comentarios de madrugada, sobre movimientos financieros rumbo a las Islas Caimán, con destino final sospechosamente cercano al propio ocupante del Despacho Oval. Nada probado ante ningún tribunal. Nada desmentido con demasiada fuerza tampoco. Material perfecto para expediente judicial serio.

Sumemos los números duros, esos sí verificables sin necesidad de rumor alguno. 38 mil millones de dólares gastados en la guerra breve con Irán, aranceles disparando costos de importación, inflación proyectada en 3.7% para el cierre del año, desempleo estimado en 4.1%. Arriba, flotando cómodo sobre toda esta tormenta económica, el precio de los energéticos, beneficiando puntualmente a las grandes multinacionales petroleras, indiferentes por completo al origen geográfico de sus ganancias trimestrales.

Saqueadores o saqueados. La pregunta central, incómoda y necesaria para cualquier honesto. Oriente u occidente. La falsa dicotomía favorita de cada gobierno acorralado por su propia hipocresía. China, Rusia, Irán, señalados oficialmente como villanos históricos del petróleo venezolano. Estados Unidos, presentado simultáneamente como salvador desinteresado, casi humanitario, santo laico. Ironía servida en bandeja de plata, con hielo, limón, y sal generosa sobre la herida.

Corey Taylor lleva años cantando sobre máscaras y dualidad, sobre el monstruo cómodo escondido detrás del rostro amable y presentable. Serj Tankian, desde otra trinchera musical, pregunta insistentemente quién financia realmente las guerras modernas, y quién recoge después, tranquilo, las ganancias silenciosas del conflicto ajeno. Ninguna letra citada aquí, por respeto elemental al derecho de autor, pero el eco resuena solo con mencionar ambos nombres en voz alta.

La pregunta clásica del thriller político mal disimulado Quién ríe al final de esta función. ¿La Fed, desafiando tasas contra el propio mandatario? ¿Rubio, prometiendo transparencia total sobre petróleo ajeno? ¿Los mercados, indiferentes al sufrimiento de cualquier familia hipotecada en Ohio o Florida? ¿O el rumor, indestructible, viajando de Caracas a Washington, y de Washington hacia algún paraíso fiscal caribeño cualquiera?

Nadie dice la verdad completa en esta historia. Todos apenas su fragmento conveniente, editado, pulido cuidadosamente para cámaras y comunicados oficiales. El resto queda para nosotros. Cronistas escépticos, memes virales, canciones de metal alternativo, y una vieja sospecha compartida en cualquier bar del continente americano.

Saqueadores declarados y saqueados resignados, sobrevive apenas una sola certeza incómoda. Alguien siempre cobra, sin excepción. Alguien siempre paga, sin descanso. El chiste, negro como el petróleo mismo, sigue siendo, invariablemente, sobre nosotros.