Taddei se va del INE

¿Les platico el contexto del caso? ¡Arre!

- Señalamientos y presiones: Guadalupe Taddei Zavala enfrenta exigencias de renuncia por parte de partidos y diversos grupos ciudadanos, tras publicaciones periodísticas que señalan un conflicto de interés e irregularidades en la contratación de proveedores del INE (como Corporativo ZEG y Cajas Graf).

- Posición de Taddei: En reuniones con el Consejo General del INE, la funcionaria descartó dejar el cargo. Sostuvo que los señalamientos responden a un “ataque político”. Asegura no tener conflictos de interés y se comprometió a colaborar con las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control, para esclarecer los contratos.

Enterados. ¡Cambio y fuera!

Pero...

La versión de su salida cobró fuerza cuando los mismos consejeros de Morena en el INE expresaron molestia ante lo que llamaron “avorazamiento” de Taddei, quien además de los señalamientos anteriores, tiene a varios miembros directos de su familia en puestos del sector público.

- El más descarado de éstos es su sobrino, Pablo Daniel Taddei Arreola, director general de LitioMX, la empresa gubernamental que iba a explotar los yacimientos de ese mineral en Sonora, casi frontera con Estados Unidos.

- Otro caso de nepotismo es Jorge Luis Taddei Bringas, primo de Guadalupe, quien de desempeñó como delegado en Sonora, de los programas integrales de desarrollo de la Secretaría de Bienestar.

- Isabel Cristina Tadei Bringas (prima), investigadora titular en el Centro de Investigación y Desarrollo, adscrito al CONAHCYT.

- Ivana Celeste Raddei Arreola (sobrina) y Luis Rogelio Pineda Taddei (hijo), que han ocupado cargos en los ámbitos local y legislativo de Sonora.

El relevo:

Arturo Manuel Chávez López es maestro en Sociología Política y profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuenta con una sólida trayectoria en ciencias sociales, políticas públicas y articulación interinstitucional.

Su formación le ha permitido consolidar una visión integral sobre los desafíos contemporáneos en materia de investigación, cooperación institucional y diseño de políticas públicas, destacándose por su capacidad para vincular el trabajo académico con la atención de problemáticas estratégicas de alcance nacional.

En el ámbito profesional, ha desempeñado cargos tanto en la administración pública como en espacios de coordinación académica.

Fue titular de la Unidad de Políticas Transversales en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), donde impulsó convenios interinstitucionales en temas prioritarios como la soberanía alimentaria, la salud y el fortalecimiento de la capacidad científica de México.

Coordinó la Red ECOS Nacional, promoviendo la colaboración entre la academia, el gobierno y la sociedad para atender necesidades públicas prioritarias.

Su labor académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refleja su compromiso con la formación de nuevas generaciones y con la producción de conocimiento crítico e interdisciplinario.

El 21 de abril de 2026, la Cámara de Diputados lo designó consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y ahora pasaría a tomar la batuta del INE.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

- Por lo pronto hoy, sigamos lo que sucederá en las elecciones de Brasil, donde la izquierda se juega el todo por el todo ante una derecha conservadora que pinta para ganar en la persona de Bolsonaro Jr.

- Que disfruten hoy un Plácido Domingo.