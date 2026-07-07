Tarjeta roja al coloso

Europa despertó con resaca de pólvora. No la del champán diplomático, sino la del cañonazo arancelario disparado desde la Casa Blanca un martes de junio, mientras el presidente octogenario confundía Dinamarca con un lote inmobiliario. «Groenlandia es nuestra», bramó desde su púlpito dorado, como si la isla fuese un resort abandonado en Atlantic City. Los daneses, estoicos hasta el absurdo, respondieron con la frialdad de un fiordo en enero: retiraron a su embajador. Berlín, París y Roma — la santísima trinidad continental — hicieron lo propio en cascada. La OTAN, esa alianza nacida del miedo al oso soviético, crujió como amplificador de Metallica al borde del cortocircuito.

El mandatario, con ochenta años encima y la lucidez de un teleprompter descompuesto, firmó decretos como guitarrazos: arancel del 50% al acero europeo, 35% al vino francés, 40% al automóvil alemán. Bruselas contraatacó: Boeing, Caterpillar, John Deere — los titanes industriales norteamericanos — recibieron su propia dosis de impuestos punitivos. La guerra comercial trasatlántica dejó de ser metáfora. Se convirtió en riff de Megadeth: rápido, agresivo, sin piedad.

El problema no son los aranceles. El problema es un sistema donde los multimillonarios escriben las reglas del comercio y los trabajadores pagan la factura. Siempre ha sido así.— Bernie Sanders

La humillación vino desde el césped, no desde el Capitolio. La FIFA, organismo tan corrupto como previsible, encontró en el Mundial 2026 — celebrado en suelo estadounidense, mexicano y canadiense — su momento de venganza burocrática. La selección norteamericana, tras una falta brutal de su defensa contra Dinamarca en fase de grupos, recibió tarjeta roja. Una expulsión ordinaria. Lo extraordinario fue el gesto del árbitro argentino, Néstor Pitana Jr., levantando el cartón carmesí frente a 80.000 espectadores en el MetLife Stadium de Nueva Jersey mientras el estadio entero — repleto de banderas danesas, mexicanas, colombianas — estallaba en ovación.

El momento se viralizó como pólvora digital. Memes comparaban la tarjeta roja con la respuesta geopolítica del planeta al mandatario. «Red card for the bully», titularon The Guardian, Le Monde y Der Spiegel en portadas idénticas. Los demócratas, esos eternos perdedores con razón moral y sin estrategia electoral, aprovecharon: Elizabeth Warren tuiteó una imagen del árbitro con la leyenda «Democracy needs more referees». Alexandria Ocasio-Cortez añadió: «El fútbol sabe lo mismo en Brooklyn, Copenhague y Ciudad de México — justicia sin pasaporte.»

Cuando un líder amenaza a naciones soberanas por territorios árticos, no es diplomacia. Es imperialismo disfrazado de negocio inmobiliario. Los demócratas debemos dejar de susurrar y empezar a gritar. — Bernie Sanders, junio 2026

El 4 de julio de 2026 cumplió 250 años la nación construida sobre algodón ensangrentado y promesas rotas. La celebración oficial en Washington, con fuegos artificiales diseñados por un contratista de Lockheed Martin, ocurrió el mismo fin de semana en el cual los nuevos KKK — rebautizados como «Patriot Heritage Alliance» — marcharon por Charlottesville, otra vez. Sin capuchas, esta vez. Con polos blancos, gorras rojas, antorchas LED recargables y un permiso municipal firmado por un alcalde republicano. Fueron trescientos. Parecían tres mil. Las cámaras multiplican el odio como amplificadores de Slayer multiplican el terror sónico.

A birthday cake for a nation with black oil icing and unlit torch candles

El presidente no condenó. Jamás condena. Elogió a «patriotas con amor por la herencia americana» y, con el mismo aliento rancio, llamó COMUNISTA a todo periodista, juez federal o senador demócrata con la osadía de cuestionar la marcha. La palabra COMUNISTA — esa reliquia de la Guerra Fría — se convirtió en su onomatopeya favorita, su power chord eterno: la usó contra Bernie Sanders (esperable), contra la ONU (predecible), contra el sistema de salud danés (delirante), contra el propio Papa Francisco («un COMUNISTA con sotana», declaró en Truth Social a las 3:17 a.m.).

COMUNISTA. Así nombró al alcalde de Denver por instalar bebederos públicos. COMUNISTA. Así describió el programa de almuerzos escolares gratuitos en California. COMUNISTA. Así calificó la propuesta de reducir el precio de la insulina a treinta dólares — un COMUNISTA infiltrado en cada farmacia, en cada escuela, en cada fuente de agua. El McCarthismo redivivo, ahora con emojis, algoritmos y una base electoral alimentada por desinformación procesada como comida rápida. Los demócratas, paralizados entre la indignación y la encuesta, contemplaban el incendio con extintores vacíos.

Me llama comunista como si fuera un insulto. En Dinamarca tienen salud universal, educación gratuita y la gente más feliz del planeta. Si eso es comunismo, inscríbanme. — Bernie Sanders, rally en Burlington, julio 2026

Mientras el Atlántico se incendiaba, Pekín observaba con la serenidad de un cirujano ante una autopsia ajena. Xi Jinping — otra gerontocracia, otro trono vitalicio — emitió un comunicado de 47 palabras donde no tomaba posición alguna, no ofrecía mediación y no mostraba preocupación. China se lavó las manos con jabón de seda. Importó más soja brasileña, vendió más paneles solares a Europa y firmó tres acuerdos comerciales con naciones africanas, todo durante la misma semana del escándalo Groenlandia.

El dragón no necesita rugir cuando el águila se arranca las propias plumas. La nueva Ruta de la Seda avanza silenciosa, pavimentada con la torpeza norteamericana, mientras el mandatario octogenario tuitea sobre el tamaño de sus manos a las cuatro de la madrugada. Los asesores lo llaman «estratega imprevisible». Los psiquiatras, «caso de estudio». Los cronistas, simplemente, «peligroso».

Mientras nosotros peleamos entre nosotros sobre pronombres y banderas, China construye el futuro. Eso no es comunismo. Es capitalismo de Estado con paciencia infinita.— Bernie Sanders

El Mundial sigue. Los goles se anotan. Las cervezas se venden. Pero en los pasillos del MetLife Stadium, entre puestos de hot dogs y camisetas piratas, un niño danés de ocho años sostiene un cartel escrito con marcador rojo sobre cartón: «Greenland is not for sale.» Nadie le traduce al inglés. No hace falta. El fútbol, como la música de Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, no necesita pasaporte ni subtítulos. Golpea primero, pregunta después.

Europa rompió con América como se rompe con un amante tóxico: despacio, luego todo de golpe. Los demócratas lloran en CNN. Los republicanos celebran en Fox. Los COMUNISTAS — esos fantasmas inventados por un anciano con spray bronceador — no existen. Pero el miedo sí. Y el miedo, como dijo Lemmy Kilmister antes de morir, es el negocio más rentable de la historia humana. Bienvenidos al 250 aniversario de la tierra de los libres. Entrada: gratuita. Salida: por determinar.