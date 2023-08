Cierto día llegó un amigo a la casa de Pablo Valdés Hernández, en el centro de la ciudad de México.

-Ven –le dijo–. Quiero que veas algo.

En el automóvil del amigo fueron los dos a la Colonia Juárez, que era en aquellos años –los cuarenta del pasado siglo– una de las más elegantes de la capital. Detuvo su coche el amigo de Pablo frente a una residencia y le mostró un letrero que había en la ventana:

Solicito cocinera. Pago buen sueldo. Requisito: que no cante “Conozco a los dos”.

Pablo Valdés Hernández es el autor de “Conozco a los dos’’, con aquella su frase final y lapidaria: “... Qué más da que la gente nos diga: conozco a los dos’’. Esa frase no la entendía el director artístico de Discos Peerless, y le pidió a Pablo que se la quitara. Él se negó.

También es de Pablo la inmortal canción “Sentencia’’. La compuso una madrugada, después de una tremenda farra. Cierto día me contó él:

-Llegué a la casa donde me asistía. El piano estaba en la primera planta; mi cuarto, en el segundo piso. Nomás de ver la escalera me volví a marear, hermanito. ¿Y ‘ora qué hago? Me serví otro vaso de mezcal, que era lo que tomaba, por barato. El de la marca “El Sarapito” era mi mero amor. Y me puse a escribir lo primero que se me ocurrió. “Te acordarás de mí toda la vida...’’. Esa fue la primera frase. Las siguientes ya vinieron solas. Luego me fui al piano y le puse la música. Me salió a la primera. Y al último le hice la introducción, ésa que siempre se toca, sea cual sea la versión de “Sentencia’’. Entonces me serví otro vaso de mezcal. Cuando me lo estaba tomando sentí miedo de que la canción se me fuera a olvidar, porque no sabía escribir música, nunca aprendí. Volví a tocar la pieza. En eso alguien llamó a la puerta. Fui a abrir y era Estela Carbajal, una cantante entonces muy de moda, hasta películas hizo. Venía de trabajar y me dijo: “Pablito, ¿no tienes una copa?’’. La invité a pasar y le serví de lo mismo que yo estaba tomando, mezcal. Jamás tomé otra cosa, ni cerveza. Le dije: “Estela, acabo de componer una canción, y te la voy a cantar’’. Y le canté “Sentencia’’. Cuando terminé me volví para preguntarle qué le había parecido. Estaba llorando. “Pablo –me dijo–, esa canción va a vivir muchos años después de que tú te hayas muerto’’.