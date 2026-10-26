¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

¿Es Staten Island? Una historia de Joe Posner de Jeremy Pikser

Joe Posner, un joven veinteañero sin ambiciones, consigue un trabajo como investigador privado para vigilar a la esposa de un viejo amigo. Pronto, el trabajo de espionaje se convierte en uno de investigación criminal, cuando sucede un asesinato. Ambientada en la Ciudad de Nueva York durante los años setenta, la novela retrata a la juventud neoyorkina, a los estudiantes revolucionarios y a los académicos de clase media en Staten Island.

Amorcito corazón de Carlos René Padilla

El detective Ezequiel Rocha, su compañero Pánfilo Díaz y un joven periodista a quien apodan el Niño investigan varios homicidios que, en apariencia, no tienen conexión alguna, hasta que las pistas los conducen a la muerte de Pedro Infante. La presencia de un agente estadunidense se convierte en el mayor obstáculo para su investigación y los confronta con intereses que rebasan los límites de su labor policial. Sin embargo, Rocha, Díaz y el Niño están dispuestos a llegar hasta el fondo del asunto para develar la verdad. Amorcito corazón parte del fallecimiento de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura popular mexicana para construir una novela policial en la que investigar un crimen significa también preguntarse quién tiene el poder dejar la versión de los hechos que habrá de tomarse como la verdad.

Voces de los fresnos muertos de Ernesto García Núñez

El autor construye una poderosa novela polifónica ambientada en un pequeño pueblo olvidado de Nayarit, donde las voces de sus habitantes, fragmentadas, íntimas, y profundamente humanas, se entrelazan para revelar un paisaje marcado por la violencia y la injusticia debido al narcotráfico. Cada relato sumerge al lector en las heridas abiertas de una comunidad que intenta sobrevivir entre el miedo, la pérdida y la memoria. Sin recurrir al sensacionalismo, Núñez entrega una historia cargada de realismo, empatía y poesía, donde lo cotidiano se vuelve un espejo de la realidad mexicana contemporánea.

Carta del fin del mundo de José Manuel Fajardo

Año 1493, Villa de la Navidad, Indias. Colón llega al Caribe con sus carabelas y deja a los treinta y nueve hombres de la naufragada nao Santa María en un fuerte construido con sus maderas, el primer asentamiento europeo en América. Mientras Colón regresa a Castilla, la villa es destruida en cuestión de semanas. ¿Qué les ocurrió a sus habitantes? ¿Qué pecados pagaron? Una carta guardada durante años en el olvido revelará los problemas que enfrentaron en el Nuevo Mundo, sus aventuras, fracasos y la culpa que los acompañó hasta sus últimos días.