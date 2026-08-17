¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Demasiado al norte de Emiliano Pérez Grovas

Premio Mauricio Achar/Random House 2025 Un hombre sin empleo se instala en una ciudad extranjera, forzado a vivir entre fachadas idénticas y bajo un frío que penetra más allá de la piel. Mientras su cónyuge prospera, él se hunde en un tedio opresivo, donde su única certeza es la voz telefónica de un familiar enfermo. La inactividad lo convierte en un observador implacable, que busca la falla en el engranaje perfecto de la nueva vida. Su obsesión tiene un nombre: coinquilino. Un hombre en silla de ruedas que parece conocer el arte de la simulación. La sospecha de una mentira se convierte en la única fuerza motriz de la vida del narrador. Cada detalle, hasta las gotas de orina en el escusado, es un indicio que amenaza con desvelar una verdad insoportable. Demasiado al norte es un viaje psicológico de desarraigo.

El dios hambriento de Enrique Serna

Si la vida era un engaño fugitivo, como decían los poetas, con más razón el juego del poder. Año 3 Conejo (1430). La alianza de los mexicas con los acolhuas ha derrotado a los viejos amos del Anáhuac, pero una rivalidad socava el pacto fundacional del naciente imperio: el consejero supremo Tlacaélel, a quien el pueblo considera portavoz de Huitzilopochtli, odia desde niño a su talentoso primo Nezahualcóyotl, jefe del ejército acolhua, que goza de enorme popularidad en Tenochtitlan y se ha ganado la confianza del rey Itzcóatl. Representantes de cosmovisiones antagónicas, la teocracia militarista y la utopía civilizadora de Quetzalcóatl, su disputa por el favor del tlatoani se dirime al mismo tiempo en los campos debatalla, en los templos y en las alcobas donde el amor allana el camino al poder. Por su parte, la princesa Chimalma y la nahuala Quilaztli, víctimas del machismo hegemónico, han logrado construir un reducto de precaria felicidad al margen de los varones. Su voluntad de amarse contra viento y marea, el ingenio multifacético de Chimalma y la retadora virilidad de Quilaztli exhiben por contraste la fatuidad grotesca de los nobles involucrados en la intriga cortesana. Enrique Serna vuelve a la ficción histórica, la veta más aclamada de su obra, para narrar la génesis de un imperio fabuloso y macabro. Novela política y a la vez intimista, El dios hambriento perfila los claroscuros del México antiguo y nos adentra en el alma de sus personajes legendarios.

El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl

El doctor Frankl, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos: ¿Por qué no se suicida usted? Y muchas veces, de las respuestas extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar: a éste, lo que le ata a la vida son los hijos; al otro, un talento, una habilidad sin explotar; a un tercero, quizás, sólo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objeto con que se enfrenta la logoterapia. En esta obra, Viktor E. Frankl explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero, durante mucho tiempo, en los desalmados campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda.

Norteña de Julieta Venegas

En Norteña, Julieta Venegas cuenta una historia de formación marcada por el norte de México: la frontera, la familia, los desplazamientos y la sensación de crecer en un entorno atravesado por tensiones culturales y sociales. La novela acompaña a una protagonista que intenta entender de dónde viene y qué lugar quiere ocupar en el mundo. El norte aparece como un espacio concreto que condiciona decisiones, vínculos y oportunidades. Hay migraciones, separaciones, cambios familiares y un retrato directo de cómo el contexto influye en la construcción de la identidad. La historia avanza a partir de escenas precisas y momentos clave que van delineando el crecimiento personal de la protagonista. La experiencia musical de Venegas se percibe en el ritmo del relato y en la estructura del libro: capítulos ágiles, una prosa clara y una atención especial al tempo narrativo.