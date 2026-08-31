¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

El 18 Brumario de Luis Bonaparte de Carlos Marx

En este ensayo histórico-político, Karl Marx analiza el golpe de Estado en Francia del 2 de diciembre de 1851, cuando Luis Bonaparte disolvió la Asamblea Nacional y se proclamó emperador. Con su característica agudeza, Marx desentraña en este suceso de manera cronológica las contradicciones de la lucha de clases, la fragilidad de las instituciones burguesas y el papel de las masas, que derivaron en el golpe de Estado. No sólo retrata un momento histórico relevante de la cultura occidental, sino que ofrece herramientas para entender los mecanismos del poder que prevalecen hasta nuestros días.

César Vallejo en París y en Madrid de Marco Antonio Campos

“Ya no se hacía ninguna ilusión. El optimismo dañino de esperar un día mejor que nunca llegaba había resultado más destructivo que el diario enfrentamiento con la realidad”. Esta crónica reconstruye los pasos, las penurias económicas, los amores y las andanzas de César Vallejo en París y Madrid. Ambas ciudades en pleno periodo de entreguerras son testigos de los esfuerzos del poeta para sobrevivir en la dignidad de la lucha por las causas justas.

¿Sabes algo de esta chica? de Nita Tyndall

Sid Atkinson lleva a cuestas una carga: la de ser “hija” de un asesino serial. Aunque su padre ya está cumpliendo su condena en prisión, una nueva ola de asesinatos azota a Cardinal Creek y, extrañamente, los cuerpos de varias jóvenes muestran su mismo modus operandi. Es entonces cuando el pueblo, que siempre ha despreciado a Sid, no lo piensa dos veces antes de señalar su culpabilidad. Por ello, con tal de limpiar su nombre y liberarse del remordimiento, Sid busca resarcir heridas del pasado y encontrar las pistas para resolver los asesinatos.

Homero de Pierre Judet de La Combe

¿Quién fue el poeta Homero? ¿En verdad existió? La Ilíada y la Odisea, sus dos poemas más populares, compuestos en el siglo VIII a. C., son de lectura obligada en incontables programas escolares. ¿qué sabemos de su vida? A través de los siglos se han multiplicado y amplificado las historias sobre su nacimiento y formación, su ceguera, sus viajes, su gloria y también sus debilidades. Partiendo de aquel mito y abriéndose paso entre historias y leyendas, el helenista francés Pierre Judet de la Combe nos aproxima lo más que hemos llegado a una biografía del poeta.