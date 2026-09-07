¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Lecciones sobre hermenéutica y crítica de Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher

¿Qué significa comprender un texto? ¿Es posible comprender a un autor mejor de lo que él mismo se comprendió? Estas preguntas se encuentran en el centro de una de las obras más influyentes y menos accesibles hasta hoy: Lecciones sobre hermenéutica y crítica de Friedrich Schleiermacher. Reconocido como uno de los padres de la hermenéutica moderna, Schleiermacher fue el primero en concebir la interpretación no solo como un proceso de reconstrucción del sentido, sino como un verdadero arte de la comprensión. En estas Lecciones, dictadas a lo largo de casi tres décadas, el lector asiste al nacimiento de una nueva forma de leer los textos, que combina la intuición, el análisis lingüístico y la sensibilidad histórica. Schleiermacher sostiene que el intérprete debe aspirar a comprender un texto mejor que su autor, no en un sentido arrogante, sino como apertura al despliegue del pensamiento más allá de su intencionalidad original.

Cuenta mundo. Flora, fauna y otros seres fantásticos de Gabriela Mistral

Gabriela Mistral escribió sobre animales, frutas y plantas como quien conversa con seres mágicos. En esta selección de relatos breves y deslumbrantes, la poeta nos deja entrar en su jardín encantado, donde lo pequeño tiene voz y las criaturas reales se transforman.

Matemáticas. De la creación de la pirámides a la exploración del infinito de Anne Rooney

En el aparente caos del universo, las personas buscan aferrarse a un supuesto orden. Y las matemáticas han sido la herramienta más valiosa en esa búsqueda, revelando las reglas y patrones que rigen nuestro mundo. Este libro rastrea los principales logros de la humanidad, trazando un viaje a través de las mentes matemáticas de los últimos 4.000 años hasta al presente. Desde Euclides y Pitágoras, pasando por Napier y Newton, hasta Leibniz, Riemann, Russell y muchos más, Matemáticas. De la creación de las pirámides a la exploración del infinito entrelaza historias de todas las épocas y culturas para narrar la evolución de los números, los distintos sistemas de conteo, el inicio de las operatorias o las claves de la geometría. Una obra de divulgación que ofrece una dimensión histórica de las matemáticas, escrita con la pasión y calidad narrativa de una de las divulgadoras de la ciencia más importante de los últimos años.

Vidas mínimas. El conventillo / Una mujer de José Santos González Vera

Publicada por primera vez en 1923, Vidas mínimas transita entre la intimidad de un conventillo de Santiago y los cerros de un Valparaíso alegre y salvaje. Compuesta por dos relatos, “El conventillo” y “Una mujer”, el narrador, que es también el protagonista de esta historia, retrata las rutinas y singularidades de una galería de personajes que habitan el mundo sin ambiciones desmedidas ni grandes esperanzas. Por la vida del protagonista no faltan los romances esquivos, los compañeros vagabundos y anarquistas, la inestabilidad laboral y cierta incomodidad existencial.