¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

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    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer. Fondo de Cultura Económica/Grijalbo

Estos son los cuatro libros que este semana te recomendamos leer; “¿En qué espacio vivimos?” de Javier Bracho, “Narcocracia” de Anabel Hernández, “Los mundos anteriores” de Gustavo Nielsen y “Un piano en Bahía desolación” de Libertad Demitrópulos

¿En qué espacio vivimos? de Javier Bracho

Se desarrolla la noción más moderna que se tiene del espacio e invita al lector a vivir una serie de experiencias relacionadas con los distintos mundos posibles a partir de los diferentes espacios, experiencias que al principio nos parecen fantásticas y que nos hacen entrar en contacto con la geometría de finales del siglo XX.

Narcocracia de Anabel Hernández

Sergio Villarreal Barragán, alias el Grande, fue miembro de la cúpula del Cártel de Sinaloa, uno de los hombres más cercanos a Arturo Beltrán Leyva y testigo directo de cómo el narcotráfico se convirtió en el principal engranaje del poder en México. Durante años, las vidas del entonces narcotraficante y de la periodista Anabel Hernández transcurrieron en paralelo: él ayudando a construir un imperio criminal y ella persiguiendo la verdad detrás de él, hasta que la historia terminó por ponerlos frente a frente.

Los mundos anteriores de Gustavo Nielsen

En un futuro donde la enfermedad es el destino inevitable, P intenta aferrarse a la mujer que ama. Desesperado, descubre que la única salida es un viaje sin retorno a una ciudad en 1919, el único lugar en la historia donde el cáncer no existe, y, para lograrlo, deberá recurrir a una agencia de viajes en el tiempo. En un presente en el que la memoria es tan solo un archivo de voces atrapadas en pañuelos digitales y las emociones se programan, el protagonista tiene que tomar una decisión que cambiará su vida para siempre: dejar ir a Nane o desafiar las reglas de un mundo que ya no es el propio.

Un piano en Bahía desolación de Libertad Demitrópulos

Déjenla seguir viviendo del piano y de la música, donde se mueve feliz. Es ahí donde se abren las puertas que se le cerraron cuando, engañada, se embarcó en aquel barco que fue su perdición. Mamá les enseñó el piano, y a tocar ella aprendió más rápido que Raquel. En todo era más avezada que su hermana. Por ejemplo: siendo menor fue la primera en descubrir a las rameras de Liverpool. ¿Ves esas mujeres?, buscan hombres. ¿Para qué?, preguntaba Raquel. Para hacer cosas. ¿Qué cosas? Unas que se hacen adentro de la cama.” Nancy, una joven inglesa de clase baja, es trasladada en barco desde Liverpool hasta Punta Arenas, donde vive un ganadero austríaco a quien fue vendida como esposa.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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