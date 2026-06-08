¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Todos los santos de california de Luis Felipe Lomelí

Este libro se mantiene joven. No sólo describe una región de la costa oeste de México sino que nos acerca al trabajo de un escritor que hace veintitrés años enunció lo que ahora se considera un lugar común en la literatura de este país: los estragos de la violencia, el narcotráfico y sus tentáculos que todo destrozan; la lucha ecologista, el terrorismo, la indiscriminada explotación de recursos naturales, el racismo, las paradojas sensibles y lingüísticas de los connacionales que van y vienen de Estados Unidos. Entre otras virtudes técnicas, Lomelí logra que el habla popular dote de ritmo y de eufonía los relatos. No recurre a la sorpresa ni al tremendismo de los desenlaces cerrados; elige los finales abiertos y ensambla así un artefacto que se vertebra con cada uno de los nueve cuentos que lo constituyen. La estructura de este organismo es impecable. Luis Felipe usa con destreza las herramientas del oficio para denunciar este mal tristemente célebre que ahora nos caracteriza. Destaco en esencia la estrategia narrativa que consigue expresar algo significativo y proyecta el universo interno de un autor que merece muchos más lectores.

Philip Hanna en Monterrey. Una visión de la Revolución Mexicana, de Miguel Ángel Gonzáles Quiroga

La Revolución Mexicana es uno de los eventos más estudiados en la historia de México. Pero no todo se ha escrito. Este libro presenta un enfoque muy poco explorado, se trata de la visión de Philip C. Hanna, un diplomático de Estados Unidos que la presenció desde Monterrey donde ocupaba el cargo de cónsul general.

La saeta

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La saeta de Alfonso Reyes

Publicado en 1931, cuando Reyes se encontraba ya en Brasil, el libro breve La saeta corresponde a su época española, cuando el escritor tenía la vida consolidada, no solo por su trabajo diplomático, sino porque ocupaba un lugar de prestigio en la literatura, amigo de figuras muy notables como Azorín o Juan Ramón Jiménez. Habitaba un ambiente cultural que ya le era propio. Creo que la complicidad mexicana con la atmósfera artística española y andaluza define las miradas de La saeta. Reyes mezcla los ecos del lenguaje cotidiano con los símbolos capaces de dar significado a lo que podría pasar desapercibido, convierte la observación callejera en el reto literario de un poema en prosa.

Ana rumbo a la tarde de Reynol Pérez Vázquez

En Ana rumbo a la tarde, una novela breve basada en un hecho real, Reynol Pérez Vázquez abre una ventana al pasado; pone en marcha un desfile de personajes, cuyas particularidades dan muestra del tesón en registrar la idiosincrasia de los pueblos del noreste.

Muy cercano a los acontecimientos, el autor devela con sutileza una historia entrañable. Una serie de sucesos impregnados por el desconcierto, la tristeza, la violencia y el tropiezo con una ineluctable tragedia, cambia drásticamente y quebranta el curso de la vida de sus protagonistas. Una escritura sólida, siempre aludida con recursos de la poesía, entreteje con sorprendente imaginación, líneas temáticas a partir de los lazos de amistad, los amores frustrados, la migración a los Estados Unidos y el desempeño habitual en Agualeguas. Esta pequeña localidad se convierte así en el epicentro de los fragmentos extraídos de la memoria del autor, para dejar en los lectores una fiel impronta de sus habitantes.