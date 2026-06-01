¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Pioneras. La historia que cambió el futbol mexicano

Novela gráfica que reconstruye el campeonato mundial de futbol femenil de 1971, realizado sin reconocimiento oficial. La obra presenta el contexto histórico y social del torneo, así como la participación de las futbolistas que formaron parte de este acontecimiento, mediante una combinación de texto e imagen orientada a un público general.

El caso Malaussène. II. Terminal Malaussène de Daniel Pennac

En esta secuela de El caso Malaussène el misterio derivado del secuestro del empresario Georges Lapiedad continúa y se intensifica. Benjamín Malaussène y su familia se enfrentarán a nuevos dilemas provocados por un sistema policiaco corrupto y manipulado, y por crisis en la vida personal y los lazos familiares. La trama se irá entretejiendo con personajes nuevos y secretos oscuros que complejizarán el juicio y la búsqueda de la verdad, donde el lector será el encargado de ir develando los misterios que rodean a la historia del protagonista de Pennac y así cuestionar el papel del sistema y la justicia en la sociedad.

Sarando y los números mágicos de Prieto de Castro

Sarando y los números mágicos es la tercera obra de Carlos Prieto con el ya conocido duende de jardín como protagonista. En esta ocasión Sarando ha vuelto a infiltrarse en el estudio de don Joaquín, ahora se propone estudiar teoría de números, para ello comienza estudiando las cualidades del cero y los números naturales, después continúa con pi, la sección áurea y los números de Fibonacci, también se ocupa del número de Euler, los números primos con apellido y termina con los imaginarios.

El color de la venganza de Cornelia Funke

Después de cinco felices años, Meggie, su padre y Dedo Polvoriento, junto con un montón de nuevos amigos, se sienten seguros y bien establecidos. Pero el archienemigo Orfeo ha encontrado una forma inesperada de vengarse del Mundo de Tinta. Ha corrompido a un artista para crear retratos embrujados que harán que los héroes se vuelvan grises. Así, Dedo Polvoriento, su valiente hijastro Jehan y la joven bruja Lila, deberán unirse para encontrar la forma de salvarlos a todos.