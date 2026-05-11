¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

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    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer. FCE

Esta semana te recomendamos estos cuatro libros; Spleen mexa de Lázaro Izael, Nigredo de Esteban Govea, Con tantito epazote se compone de Pedro Bosch Giral y Machete sin hoja al que le falta el mango de Balam Rodrigo

Spleen mexa de Lázaro Izael

Spleen Mexa de Lázaro Izael es un poemario dividido en tres secciones: “Instantáneas”, “A veces me gusta pensar que puedo pararme una vez más frente a mi vieja casa” y “Genderhacker”. Se trata de un poemario variado que da cuenta d ella madurez poética de su autor. Entre sus temas principales, sobresale la nostalgia del campo, el enaltecimiento de la vida animal, el peso de la tradición en la mirada poética y el recuerdo de amigos y personas que quedaron en el pasado.

Nigredo de Esteban Govea

Nigredo de Esteban Govea es una novela profunda e inteligente que encuentra a su joven narrador en forma. La novela transcurre en el siglo XVII, en Guanajuato. Narra la conjura de don Jerónimo Carrión, el Hermano Irigoyen y el danés Gaspar Corso para realizar trabajos en la mina del Atanor a sabiendas de que no es propicia para la extracción de plata. Los motivos ocultos de la cofradía y la investigación en torno a sus acciones develan una novela situada entre la recreación histórica y el horror cósmico.

Con tantito epazote se compone de Pedro Bosch Giral

La novela se desarrolla en la Cuernavaca de los sesentas y setentas, cuya mitad de la población era aún analfabeta y donde confluían importantes figuras internacionales como: Erich Fromm, Bárbara Hutton, Iván Illich, Gregorio Lemercier, Méndez Arceo. Como personaje principal tenemos a Elpidia, trabajadora de Barbara e Iván Illich, quien, por su cercanía con estas figuras, acabará involucrada en una serie de enredos que desembocarán en un caso de asesinato, donde será ella la principal sospechosa.

Machete sin hoja al que le falta el mango de Balam Rodrigo

Este libro de poemas en prosa construye una obra metapoética que aborda los viejos y los nuevos mitos. Su escritura unitaria se sostiene gracias a la emoción del intelecto que, como en una fuga de Bach, no decae en intensidad y ahonda en su dinámica de voces que dialogan entre sí. De esa manera van surgiendo incontenibles los temas y sus variantes: la problemática de la escritura, la palabra enraizada en la existencia, la responsabilidad del escritor, la desacralización y, a la vez, la reivindicación de la poesía y el poeta. El libro posee una actitud lúdica poco común, entre celebrante e indignada, no carente de ironía.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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