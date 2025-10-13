¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
Durante esta semana otoñal de octubre la FIL en Monterrey en Cintermex ofrece gran variedad de libros. Reconocemos la labor editorial. Aquí nuestras recomendaciones de lectura. Por ahí coincidimos
El azar de los hechos de Cosme Álvarez
Reúne cuatro libros: “Nabogame” nos transporta a la profundidad de lo sencillo en pulcros poemas cortos. El amor y el desamor marcan la pauta de “El invierno en los zaguanes”. En “El azar de los hechos” la cotidianidad evoca reflexiones en prosa poética; por último, un solo poema extenso que nombra el sueño y la noche es “Oscura”.
La versión de Eva de Iaia Caputo
A mediados del siglo XX emerge una de las figuras más influyentes para la vida pública de Argentina: Eva Duarte. La versión de Eva es una novela que reconstruye la vida de la primera dama, desde su modesta infancia y adolescencia hasta el pináculo de su carrera política, cuando se convirtió en el símbolo esperanzador del peronismo. Gracias a los diversos narradores de la novela, que alternan entre una voz en tercera persona y un elenco de testigos en primera persona, la novela retrata distintas facetas de Eva: la pública, como actriz y activista; la privada, como mujer y esposa; la empoderada, al frente de la organización política del país; e incluso la debilitada por la enfermedad.
Gramáticas de la frivolidad de David Bak Geler
David Bak hace un análisis crítico respecto al uso del lenguaje y la naturaleza del discurso mediante la palabra frivolidad, sobre la cual estudia las distintas connotaciones que puede tener con base en la variedad de contextos y grupos sociales que la emplean a fin de legitimarse a sí mismos. A partir de la revisión en discursos políticos y columnas de opinión y estudios de caso, Bak expone corrientes de pensamiento, como la neoliberal, la feminista, la queer y la anarquista, para mostrar cómo una palabra se usa a fin de imponer un discurso dominante que descalifique cualquier otra forma de entender el mundo.
Las brujas. Sospecha, traición e histeria en Salem, 1692 de Stracy Schiff
En Las brujas. Sospecha, traición e histeria en Salem, 1692 Stacy Schifff reconstruye los juicios por brujería que tuvieron lugar en la Colonia de la bahía de Massachusetts a finales del siglo XVII. Valiéndose de los testimonios sobrevivientes de las acusadas, de transcripciones de los tribunales, de los diarios de jueces y hombres poderosos del momento, y de toda la bibliografía a su alcance, Schiff nos ofrece, con la agudeza y prosa crítica que la caracterizan, una meticulosa panorámica del episodio sensacionalista y distópico por definición.