¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Opinión
/ 15 diciembre 2025
    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los libros que esta semana te recomendamos leer. Fotos: Fondo de Cultura Económica

Entre los libros que esta semana te recomendamos leer están; “Cuando fuiste nube” de María José Ferrada y “De repente en lo profundo del bosque” de Amos Oz

Las crónicas de Harris Burdick : 14 maravillosos autores cuentan las historias de Chris Van Allsburg

El libro Los misterios del señor Burdick está diseñado para dejar al lector con más preguntas que respuestas, pero también para plantear un sinfín de historias; las imágenes, sugerentes y hasta perturbadoras, funcionan como detonantes en la imaginación. En Las crónicas de Harris Burdick, se reúnen 14 escritores para escribir un cuento sobre cada enigmática ilustración. Con un prólogo de Lemony Snicket y de la mano de grandes autores como Stephen King, M.T. Anderson, Kate DiCamillo, y el propio Chris Van Allsburg, el lector descubrirá las historias escondidas detrás de las imágenes que un día el señor Burdick abandonó en la oficina de un editor.

Panthera leo de Alicia Molina

Julia pasa por un momento complicado: su mamá y su papá se van tres meses a terminar sus estudios fuera del país y la han encargado con su tía Sofía, por lo que, además de casa, también tendrá que cambiar de escuela. Allí conocerá todo tipo de especímenes, una elefanta protectora, una comprensiva jirafa, algunas cebras obedientes y una tigresa peligrosa con la que deberá enfrentarse en más de una ocasión. Julia deberá sortear muchos obstáculos sola y, en medio de todo, deberá encontrar tiempo para visitar a un amigo muy peculiar: Panthera leo.

De repente en lo profundo del bosque de Amos Oz

Los habitantes de una aldea apartada viven asustados por la oscuridad y el bosque que los rodea debido a que una noche desaparecieron todos sus animales y nadie supo cómo sucedió ni nadie los volvió a ver. Maya y Maty, quienes guardan un secreto común y son diferentes a los otros niños de la aldea, se adentran en lo profundo del bosque para descubrir la verdad.

Cuando fuiste nube de María José Ferrada

Poemario galardonado con el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2018, que destaca por la sutileza de sus metáforas que evocan una musicalidad visual entrañable. La voz poética lleva de la mano a un niño por senderos fantásticos a enfrentar una pérdida importante para él; nos encontramos con astronautas y con caballos, con monstruos debajo de la cama y montañas que se mueven, todo oscila entre el plano onírico y el real. A su vez, estos poemas ofrecen un redescubrimiento de las cosas, pues cada verso, ingeniosamente elaborado, hila una nueva mirada, una más inocente, que conduce a una perspectiva diferente y profunda de lo cotidiano. Esta obra crea un verdadero goce poético por su elocuencia, creatividad y profundidad filosófica.

Temas


Literatura
Recomendaciones
libros

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

