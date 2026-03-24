Temperatura de la desigualdad. Los efectos del calor en entornos urbanos

Este tema trata sobre la manera en que el diseño de la ciudad provoca una experiencia desigual por lo que hace a la temperatura, que presenta claros matices dependiendo del nivel socioeconómico y que se distribuye sin regularidad por el entorno.

Un tema del que poco hablamos es la desigual distribución del calor dentro de una ciudad. Esto es algo más allá del fenómeno que conocemos como isla de calor , asociado a la acumulación de calor en concreto y edificaciones, aumentando la temperatura urbana.

El calor no puede entenderse más como un mero dato climático que afecta de manera natural al espacio urbano, sino como una condición producida y amplificada por el modelo de urbanización adoptado y por los efectos de factores económicos en el uso del espacio.

Como es claro, la ciudad no sólo alberga población e infraestructura. También aporta sombra o exposición al sol, ventilación o encierro térmico, superficies permeables o materiales que absorben e irradian de vuelta el calor recibido durante las horas de sol.

De ahí que el calor extremo haya dejado de ser un asunto de carácter meramente ambiental, con una lejanía práctica al control de la urbe y a quienes la habitan, para convertirse en una cuestión central del urbanismo, la salud pública y la justicia espacial.

La desigualdad socioespacial, la exclusión social a la periferia, la urbanización acelerada y la constante aparición y crecimiento de asentamientos irregulares hacen de este tema, para países como el nuestro, algo particularmente relevante y de alto impacto ciudadano.

Organismos internacionales sostienen con justa razón que el cambio climático aumenta de manera importante las desigualdades ya existentes y que las poblaciones urbanas en condición de marginación enfrentan impactos aún más severos, pero con menos recursos.

El calor urbano no afecta a todas y todos por igual. Recae con mayor intensidad sobre quienes habitan vivienda precaria, que recorren grandes distancias en espacios descubiertos y que trabajan en espacios exteriores desprovistos de protección y sombra.

Igualmente, para con quienes habitan en barrios con cobertura vegetal escasa y mayor impermeabilización del suelo. Así, la vulnerabilidad urbana se ve fuertemente potenciada como externalidad de la política de suelos y del control que ejerce sobre ellos el mercado.

Considerando que en islas de calor urbanas se pueden presentar aumentos de tres a cuatro grados centígrados de temperatura, no sólo se provoca una ciudad más caliente, sino un entorno que, al crecer, multiplica en automático las desigualdades térmicas.

Por ello, en materia de vivienda, no podemos hablar sólo de las problemáticas asociadas al acceso, legalidad de su tenencia o localización en el contexto urbano. El tema del confort térmico es de fundamental abordaje para el disfrute del derecho humano a ésta.

Aunque la arquitectura tradicional había resuelto históricamente en parte este problema, mediante estrategias de enfriamiento pasivo adaptadas al clima local, la vivienda moderna de bajo costo está construida con espacios y materiales poco eficientes para el efecto.

El cada vez más frecuente uso de materiales industrializados y tipologías de vivienda homologadas ha incrementado la dependencia de sistemas de enfriamiento que no son asequibles para las familias de menor ingreso, acentuando así las desigualdades.

A esto se debe sumar que quienes se desempeñan en la informalidad, por su acentuada vulnerabilidad al estrés térmico al desarrollar las jornadas laborales en condiciones donde protegerse del calor es difícil o directamente inviable, presentan aún mayor vulnerabilidad.