Torre-Amione hace del Zambrano Hellion, hospital de 5a. EPISODIO 12

Siendo presidente de Cemex, Lorenzo le ofreció la dirección del Zambrano Hellion a Vicente Valero, pero a éste no le interesó y le recomendó a Torre-Amione. “Tráigaselo, porque está pasando por muchos problemas económicos en el Metodista”, le dijo.

El segundo inició en el año 2012 y Guillermo Torre-Amione llegó ahí el 12 de septiembre de 2021, después de ser rescatado por Lorenzo Zambrano (QEPD) de sus poco lucrativas labores administrativas -no operativas- en el Metodista de Houston, Texas.

El Zambrano Hellion fue en sus inicios, una prolongación mejorada del hospital San José, que abrió sus puertas en 1969, pasando en 1978 al ITESM, lo cual dio origen a la Escuela de Medicina de dicho instituto.

Entonces, el puesto que hoy ocupa como Rector de TecSalud le cayó de chiripa.

Torre-Amione era administrador del programa de trasplantes en el Metodista de Houston, pero se ostentaba como parte de la operación quirúrgica.

”Lorenzo se lo trajo porque estaba harto de las estafas que le habían detectado a Martín Hernández”, así me lo dijo una fuente altamente confiable.

Con su llegada empezó la etapa más nefasta del Zambrano Hellion, que está lleno de pacientes porque siguen desmantelando al San José, pero el mismo personal médico de este último hospital refiere cómo la mafia de Torre-Amione se apodera de las funciones clave.

”Si hicieran bien su trabajo se justificaría, pero es gente que no tiene competencias para hacerse cargo de un hospital de esa jerarquía”, me aseguró uno de los médicos que han sido obligados a desocupar sus consultorios del San José, después de 45 años de haber estado ahí.

”Al médico que no acepta irse al Zambrano y aceptar las prácticas gangsteriles de Torre-Amione, lo obligan a desocupar sus consultorios en el San José”, añadió.

Cobro de piso:

A muchos de esos médicos, los lugartenientes de Torre-Amione les ofrecen irse al Zambrano, pero a cambio de ciertas “prácticas médicas e internamiento”, como pomposamente le llaman a la exigencia de una cuota por productividad en ocupación de camas, quirófanos, emergencias, exámenes en laboratorios, instalación de stents y otros aditamentos, muchos de los cuales son innecesarios en los pacientes.

A los médicos del San José que no aceptan esas “condiciones”, les cancelan sus privilegios de internamiento en el Zambrano y por eso están operando principalmente en el Muguerza de la calle Hidalgo y el Ángeles de Lázaro Cárdenas.

”Por todo esto, el Zambrano Hellion está de cabeza. El Sistema TecSalud se pudre debido a Torre-Amione y su camarilla”, abundó mi fuente.

- Los pacientes tienen qué esperar hasta 36 horas para ser atendidos en las áreas de laboratorios.

- Se equivocan de personas al entregar resultados de los exámenes.

- Médicos afines a la mafia Torre-Amione cambia los procedimientos de los facultativos que originalmente se encargan de los casos más remunerativos y los vuelven deliberada e injustificadamente más caros.

”Nos están corriendo de nuestros consultorios en el San José; habemos algunos con hasta 46 años de antigüedad aquí; contribuimos al prestigio de TecSalud y nos están tratando de la peor manera porque quieren que el edificio se desocupe, para ejecutar sus planes comerciales”, agregó otro de los muchos especialistas lanzados del San José por las que denominan ´fuerzas de choque de Torre-Amione”.

Tomás Milmo Santos:

Este empresario le echó el ojo a los terrenos del San José desde hace varios años y empezó a buscar la forma de anular el comodato que sus fundadores cedieron al ITESM, pues no tuvieron descendencia directa.

Se valió de Torre-Amione para alimentar en el Consejo del Tec de Monterrey, la versión de que el TecSalud es un problema, para predisponer a los consejeros contra el San José.

Les ha hecho creer que toda la operación médica de este hospital se puede mover al Zambrano Hellion, pero ha habido hasta muertes debido a negligencias, malos tratamientos y atenciones e incluso recomendaciones a favor de médicos inexpertos favorecidos por Torre-Amione.

Uno de los casos más recientes fue el fallecimiento de Alberto “Shamuko” Villarreal, quien fue llevado a Emergencias del Zambrano después de sufrir un atropellamiento.

Permaneció tres horas en el área de Emergencias, donde sufrió un paro cardiaco y el área de prensa del Zambrano Hellion informó que su muerte había ocurrido en el quirófano, siendo que ni cuarto alcanzaron a asignarle. De esta situación -con todos sus detalles- dimos cuenta en Detona® mediante información que obtuvimos de primera mano.

Otros casos:

1. Uno de los hijos del constructor Garza Ponce fue intervenido por cierto residente de la mafia Torre-Amione, que le provocó un daño que demoró once meses en sanar, siendo que su médico original había determinado un tratamiento y atención distintos a los del facultativo intruso.

Moral insalubre con aspiraciones redentoras. Episodios 5 de una serie y 11 de otra

El “Jefe Zeta” del Tec Salud y Zambrano Hellion. Episodio 10

Aseguradoras. ¿Cómplices o víctimas de la mafia que controla el TecSalud? Episodio 9

De la que te salvaste, Samuel, con Torre-Amione. Episodio 8

Expulsa TecSalud a proveedor ligado con su director, Guillermo Torre-Amione. Episodio 7

2. En la boda de Mariel, hija de Víctor Kalifa, la tía Toya fue atendida en Las Vegas, por el neurólogo Héctor Ramón Martínez (del clan Torre-Amione), un auténtico frankenstein, quien le cambió el tratamiento del médico de cabecera de la señora y se le estaba muriendo. Afortunadamente, un especialista que asistía a dicha boda, le salvó la vida, aunque se perdió todo el evento.

3. Otro caso: Eliseo Vázquez -ex directivo del ITESM- recibió el diagnóstico de un médico de esa camarilla en el Zambrano Hellion: “Usted no tiene nada”, le dijeron. Muy confiado, Eliseo salió del Zambrano y repentinamente sufrió la ruptura del tabique del corazón, pared que divide las cavidades del órgano, separando la sangre oxigenada de la desoxigenada y asegurando la circulación correcta. Sus córneas, riñones y el pulmón salvaron la vista y la vida de tres personas. Pero Eliseo murió.

Opera mafia en TecSalud. Episodio 6

Ni santones de la I.P. se salvan. Zambrano Hellion. Episodio 4

Infarta Torre-Amione al Zambrano Hellion. Episodio 3

Corre Torre-Amione del Zambrano Hellion, a eminentes cardiólogos. Episodio 2

”Premia” el Zambrano Hellion a sus cardiólogos, con $50,000 por cada stent que colocan en sus pacientes. Episodio 1

La mafia de los seguros

Volviendo a Milmo Santos:

Después de que muchos jueces se negaron a la maniobra que buscaba para anular el comodato del San José con el ITESM, finalmente encontraron a uno de los del “acordeón” y éste les concedió el recurso que tanto buscaban: un Amparo contra el legado de los fundadores de dicho hospital.

A principios de este año anunciaron urbi et orbe que en junio pasado iniciaría la demolición del San José, pero algo se les atoró pues la última versión que obtuvimos de empleados indiscretos de Milmo Santos, aseguran que será hasta julio de 2028.