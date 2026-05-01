Torreón, premio y castigo electoral en el PRI local

Por eso, en el cuarto de guerra del Revolucionario Institucional estatal se activaron las alarmas y se decidió tender puentes de paz y alianzas con los grupos políticos dominantes en la comarca.

No lo dicen, pero Torreón se mantiene como un auténtico problema electoral para el PRI , a pocas semanas de la elección a diputados locales, en junio próximo.

La aparición de Fernando Gutiérrez y de Jesús Sotomayor en la lista de plurinominales, y el “destape” de Miguel Riquelme para la alcaldía de la Perla Lagunera, no son fortuitos ni gratuitos.

El grupo riquelmista hoy opera como escudo y punta de lanza electoral, que sustituye la falta de aplicación del alcalde, Román Alberto Cepeda, y lo releva en el plano político local y regional.

De hecho, Román es el origen de los problemas en La Laguna, ante su incapacidad para unificar al priismo torreonense y sus constantes y criticados yerros en la administración municipal.

Riquelme Solís y su grupo se sacaron la lotería sin comprar boleto y están en una posición de ganar, ganar.

Si el PRI pierde algún distrito, la culpa será de Román Alberto; pero si, por el contrario, el Revolucionario Institucional gana todo, la medalla será para el senador plurinominal.

Y la recompensa será la alcaldía de Torreón, aunque no para Riquelme, que ya perdió la elección a senador con el morenista Luis Fernando Salazar, sino para Verónica Martínez o Xavier Herrera.

El reto es grande, pero el premio lo vale...

El factor Federico

Y ya que andamos en temas políticos, hay que reconocer el trabajo que, sin estridencias y tal vez sin darse cuenta, realiza el fiscal general, Federico Fernández, en favor del PRI y el gobierno estatal.

Federico ha logrado abrir espacios, antes vetados para la fiscalía, con empresarios, universitarios, abogados y ciudadanos, con base en la transparencia y eficiencia de la dependencia a su cargo.

Fernández Montañez recorre el estado, se reúne frecuentemente con la IP, dicta conferencias sobre seguridad en universidades y da atención personal a denunciantes y ciudadanos.

La procuración de justicia y la seguridad pública son factores que inciden en la vida diaria de los coahuilenses, y una buena o mala percepción ciudadana se refleja, sin duda, en las urnas.

El factor Federico hoy tiene un valor específico y, sin politizar, hay que reconocer que va a pesar a la hora de ir a votar.

Bien lo merece

Es muy posible que Martha Moncada, encargada provisional del despacho de la Secretaría de Turismo, no se quede como titular de esta dependencia.

Pero no será por falta de capacidad y de trabajo, pues en el poco tiempo que tiene al frente de Turismo ha logrado hacer buenas y mejores cosas que sus antecesoras, y sin protagonismos.

Es entendible que esta posición sea política y que la próxima titular se designe por intereses de grupo, favores y alianzas, pero Martha va a dejar la vara muy alta.

Su reciente participación en el Tianguis Internacional de Turismo, en Acapulco, Guerrero, fue una muestra clara de que, con eficiencia y profesionalismo, los resultados son exitosos.

Ojalá le reconozcan su trabajo...

Las andanzas de Mayito

El exalcalde de Nueva Rosita y actual aspirante a diputado local por el partido Nuevas Ideas, Mayito López, es conocido por malagradecido y olvidadizo, afirman sus malquerientes.

Su caricaturesca carrera política la destruyó a base de traiciones personales y políticas que lo alejaron de Morena y lo enviaron a este nuevo organismo político, que lo recogió como escombro.

Mayito llegó a Morena vía Ariel Maldonado, que lo recomendó con Raúl Sosa, un importante representante en la Carbonífera que a su vez, lo impulsó y presentó en las altas esferas.

Ya afianzado, se fue con las hermanas Del Toro y, con Javier Borrego, obtuvo la candidatura, ganó la alcaldía y nunca más volvió a hablar con las hermanas y el legislador morenista.

Ahora jura y perjura que trae todo el apoyo de Palacio Rosa y que tiene línea directa al teléfono rojo, lo que, de resultar cierto, es grave, muy grave.

Sobre todo, porque Mario López, además de fama de traicionero, también es conocido por bocón e indiscreto, ya que fue por ambos defectos que lo echaron de Morena.

¿Saben ustedes por qué ni Rubén Moreira ni otros connotados políticos mexicanos han fijado postura en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y sus posibles nexos con el narco?

Yo tampoco...