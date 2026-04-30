Visitará Ariadna Montiel a candidatos en Coahuila

Montiel Reyes visitará esta entidad, junto al resto del Comité Ejecutivo Nacional, dos días después de recibir el respaldo de la clase política de la 4T, en la Asamblea Nacional de Morena.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel , estará en Coahuila entre el 5 y el 6 de mayo para supervisar las campañas de los candidatos a diputados locales.

La dirigente nacional ya informó al líder estatal, Diego del Bosque, su intención de reunirse el 5 o 6 de mayo con los aspirantes a diputados locales, para conocerlos y comenzar a trabajar.

En charla informal con coordinadores distritales, estos dijeron desconocer si Andrés Manuel López Beltrán permanecerá en la Secretaría de Organización, lo que se ve muy difícil.

La Asamblea Nacional de Morena se realizará el próximo 3 de mayo, en el World Trade Center de la Ciudad de México.

En esta se validará la designación de Ariadna Montiel como sustituta de Luisa María Alcalde en el liderazgo morenista y se elegirá al nuevo secretario de Finanzas de este organismo político.

También se discutirán posibles reformas a los estatutos, sobre todo en lo referente a la selección de candidatos.

Manolo y EU

Relevante resulta ahora la reciente visita que hizo el gobernador Manolo Jiménez a los Estados Unidos.

Y es que Jiménez Salinas, en medio de acusaciones de EU contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por narcoalianzas, es bien recibido por gobiernos y empresarios del vecino país.

La cosa no es menor, porque Rocha Moya es la punta del iceberg de una investigación del gobierno de Donald Trump contra mandatarios estatales, políticos y funcionarios mexicanos.

En el dossier figuran el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; y el senador Adán Augusto López, entre otros.

Es evidente que Manolo está limpio de dudas, y los hechos lo demuestran a partir de su excelente relación institucional con las autoridades federales y estatales de Estados Unidos de América.

El expediente abierto de Rocha en el Departamento de Justicia abre un precedente y demuestra la ya conocida intromisión del crimen organizado en los gobiernos del país.

Que el gobernador de Coahuila se encuentre libre de señalamientos pone de relieve que Manolo Jiménez es de los pocos gobernantes fuera de la larga lista de impresentables.

Sin embargo, hay que reconocer que en la entidad pululan funcionarios públicos, diputados federales, líderes de partidos políticos y senadores con fuertes nexos con el narcotráfico.

Y el FBI, la DEA y el Departamento de Justicia de EU lo saben...

De rutina

La lista del PRI de candidatos a diputados locales es en realidad un mero trámite que se tuvo que cumplir ante el Instituto Estatal Electoral, pues en realidad van por el carro completo.

Lo interesante es que, con su inclusión, varios de los aspirantes del tricolor tendrán la oportunidad de hacer campaña y de recorrer territorio en una buena experiencia.

La realidad es que el PRI tal vez no lo haga de manera avasallante como en otras elecciones, pero seguro que está en posibilidades de ganar todos los distritos electorales.

Al tiempo...

Crisis en PT

El ejercicio del poder gasta y desgasta, y eso le ocurre al dirigente estatal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, que en estos últimos meses ha visto menguar su imagen pública.

Y por supuesto que eso tendrá un costo político en la elección a diputados locales de junio próximo, incluso con el latente peligro de que el PT pierda el registro.

Mejía Berdeja ya no es el mismo de cuando fue candidato a gobernador; sus desatinos políticos y las “purgas” de militantes en distintas regiones del estado han dado al traste con él y su partido.

Mediciones electorales adelantan que el Partido del Trabajo será desplazado por otros organismos políticos en la contienda a diputados locales.

Veremos y diremos...