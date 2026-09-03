La emancipación tributaria se ha convertido en tótem grotesco. Altar donde se sacrifican pulmones y caries con la esperanza de redimir las arcas públicas. El gobierno mexicano, en su cruzada contra la gula y la nicotina, ha decretado cada chispa de cigarro y cada burbuja de refresco debe pagar penitencia.

La Cámara de Diputados celebra la recaudación como si fuera un ritual chamánico, mientras la Revista del Consumidor advierte la ingesta de comida chatarra sigue intacta, como un ejército de frituras marchando hacia la obesidad.

El discurso oficial proclama que gravar refrescos disminuirá la diabetes, aunque las estadísticas muestran la curva de glucosa nacional sigue en ascenso. Se repite la misma letanía con los cigarros. Un peso más por cajetilla, un peso más por la ilusión de salvar al enfermo de enfisema. Sin embargo, el aire urbano permanece hiper contaminado, saturado de partículas invisibles convertidas cada inhalación en un pacto con el dolor. La ironía es brutal. Se castiga al fumador mientras se ignora la fábrica exhala veneno.

La semántica fiscal se disfraza de emancipación sanitaria, aunque en realidad se trata de un mecanismo de recaudación. Los diputados hablan de responsabilidad social, pero las cifras revelan un apetito insaciable por llenar el presupuesto.

El ciudadano se convierte en tributario perpetuo, un tótem humano que sostiene la pirámide del gasto público. El refresco canta su propia defensa. Soy placer efervescente, no soy culpable de la gula colectiva. El cigarro responde con sarcasmo. Soy ritual de humo, no soy responsable del smog industrial.

La Revista del Consumidor documenta las marcas de refrescos han multiplicado su publicidad con mensajes de hidratación y energía, mientras los consumidores siguen atrapados en la burbuja azucarada. El gobierno insiste en el impuesto como mecanismo de prevención, aunque los hospitales reportan cifras estables de obesidad y diabetes. La contradicción se convierte en un himno absurdo, acompañado por la guitarra. Más cerveza para la cabeza y el dolor. El coro popular se ríe de la tragedia, porque en el absurdo fiscal se esconde la ironía nacional.

El fumador paga más, el bebedor de refresco, el ciudadano siempre. La emancipación prometida se convierte en cadena invisible, tributo perpetuo disfrazado de política pública. El discurso oficial cita estudios sobre la reducción del consumo, aunque la realidad muestra la adicción no se disuelve con monedas. El tótem fiscal se alimenta de cada cajetilla, cada botella, cada mordida de papas fritas. La emancipación se convierte en espejismo, ritual donde el sacrificio nunca termina.

La Cámara de Diputados celebra la recaudación como victoria, mientras el ciudadano canta con ironía. Más cerveza para la cabeza, más impuestos para la tristeza. La emancipación se convierte en un teatro de humo, escenario donde el absurdo es protagonista. El gobierno cita cifras de reducción mínima en el consumo de refrescos, mientras los hospitales reportan saturación en las salas de urgencias. El cigarro sigue encendido, el refresco sigue burbujeando, la comida chatarra sigue crujiente. El tótem fiscal se ríe del ciudadano, porque la emancipación nunca llega.

La ironía en himno nacional. Castiga al fumador mientras se ignora la fábrica contaminante, se grava el refresco mientras se subsidia el azúcar, demoniza la comida chatarra mientras se permite su publicidad en horario infantil. El ciudadano canta con más cerveza para la cabeza, más impuestos para la tristeza. El absurdo se convierte en remate. la emancipación fiscal es tótem que devorando al pueblo, altar donde se sacrifican pulmones y caries, el humo industrial y la burbuja azucarada siguen intactos.

La emancipación tributaria nunca se sacia. El ciudadano paga por fumar, paga por beber, paga por comer, paga por respirar. El humo del cigarro se convierte en metáfora del aire contaminado, la burbuja del refresco en símbolo de la ilusión fiscal, la fritura en emblema del absurdo nacional. El gobierno canta victoria, la Cámara de Diputados celebra, la Revista del Consumidor advierte, el ciudadano ríe tristeza. Es inevitable. Más impuestos para la cabeza, más dolor para la nación, más absurdos para la emancipación.