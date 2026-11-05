Trump: Golpe al populismo

¿Pero fueron estas elecciones un tsunami azul? Hakeem Jeffries , el líder demócrata en el Congreso que a partir del 3 de enero presidirá la Cámara como líder de la mayoría, respondió: “No fue una ola azul, sino un tsunami americano. Es una mayoría histórica en el siglo 21”. Su frase fue el colofón a sus primeras declaraciones el martes por la noche, cuando aseguró que no había sido una elección partidista, sino una reacción nacional de los estadounidenses.

Donald Trump descubrió este martes que el populismo en el que se basó la construcción de su poder durante una década, manipulando la indignación de los estadounidenses contra las élites políticas, económicas y culturales de Washington, prometiéndoles barrer con su corrupción y devolver el bienestar al pueblo, tenía fecha de caducidad: las elecciones intermedias, en las cuales los demócratas los aplastaron. Millones repudiaron su liderazgo personalista, que hizo del Partido Republicano una extensión de sus políticas.

Las razones por las que perdieron los republicanos tienen diferentes explicaciones de acuerdo con las encuestas de salida. Tres de ellas fueron centrales: el alto costo de la vida –vivienda, alimentos y salud–; el incremento en los precios del diésel, que subieron entre 56 y 70 por ciento por la guerra en Irán; y el endurecimiento de la política migratoria, así como la brutalidad de los agentes de migración contra indocumentados, residentes y ciudadanos. Pero hubo otras más de impacto regional, como los centros de datos en Texas, que fueron rechazados por demócratas y republicanos porque consideraron que elevarían las tarifas eléctricas, sin transferir costos a los gigantes tecnológicos.

Este es el mejor ejemplo de las contradicciones en las que Trump metió a su electorado, al ignorar a los republicanos opuestos a la inteligencia artificial que utilizaría esos centros de datos, y promoverla con entusiasmo. Trump dejó de escuchar a los estadounidenses, como lo hizo el lunes en su último discurso de campaña desde el espejo reflejante en el National Mall en Washington, donde le habló a algas y tuberías. Nada dijo sobre los problemas cotidianos de los ciudadanos. Estaba en la estratosfera y pidió a los electores votar por los candidatos republicanos pensando que él estaba en la boleta. Así lo hicieron, pero en su contra.

Los resultados del martes presentaron una contradicción superior que terminó por alcanzarlo: el hombre que llegó a la Casa Blanca prometiendo combatir los privilegios del poder acabó enfrentándose a un electorado que sospecha que hizo lo mismo para enriquecerse, beneficiar a su círculo cercano y gobernar sin contrapesos. Fue una derrota particularmente significativa porque Trump había logrado sobrevivir políticamente a escándalos, investigaciones judiciales, acusaciones de abuso de poder y una condena penal. Presumió durante mucho tiempo que podía matar a una persona en la muy transitada Quinta Avenida de Nueva York y nada le sucedería. Por largo tiempo, su relación con los electores pareció inmune a las reglas tradicionales de la política estadounidense.

De manera intuitiva utilizaba el manual del populista. Lo que destruía a otros candidatos fortalecía su narrativa de persecución. Cada acusación en su contra se convertía en una prueba de que las élites querían impedirle representar al pueblo. Conspiraban para detenerlo, pero no lo lograrían. Derrotó al presidente Joe Biden en las elecciones de hace dos años, culpándolo de una mediocre economía; de ser tibio en migración y permitir “una invasión” de criminales a través de la frontera con México; de estar decrépito, pero sobre todo, de ser incompetente. Trump olvidó, sin embargo, que para mantener la narrativa y la inmunidad frente al electorado, necesitaba que percibieran beneficios concretos de su gobierno.

No lo logró, y la coraza de protección que tenía comenzó a fracturarse. Se disparó la inflación y se encarecieron los alimentos y la vivienda, situación que se acentuó por la guerra arancelaria contra el mundo, la cual tensionó más la economía doméstica. Aunado a ello, cerró accesos a los servicios médicos que habían abierto los demócratas, fue manipulado –así lo comenzaron a ver– por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apoyó la destrucción de Gaza y se lanzó a la guerra contra Irán, que agravó la situación de penuria de los estadounidenses.

La inconformidad económica comenzó a mezclarse con la percepción creciente de corrupción de Trump y su círculo cercano, que lo enfrentó a otra contradicción: haber explotado durante años la narrativa de que la clase política en Washington era una banda de políticos enriquecidos a costa de los ciudadanos que limpiaría. Le creyeron los electores en 2024, y dos años más tarde, los demócratas revirtieron el argumento, presentándolo como parte del sistema de privilegios que decía combatir.

Las controversias sobre los negocios de criptomonedas vinculados a Trump y su familia, los beneficios económicos obtenidos durante su mandato, los posibles conflictos de interés en negocios domésticos e internacionales, así como las relaciones entre grandes empresarios y decisiones gubernamentales, dejaron de ser asuntos exclusivos de las investigaciones periodísticas y se convirtieron en parte de la disputa electoral. A mediados de octubre, una encuesta de The Washington Post y ABC News encontró que el 66 por ciento de los votantes creía que Trump utilizaba la presidencia para enriquecerse. Otra, difundida por Fox News en vísperas de las elecciones, mostró que el 88 por ciento del electorado estaba extremadamente o muy preocupado por la corrupción gubernamental.