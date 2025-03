Un esfuerzo ciudadano por el agua

El pasado sábado 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua. Esta celebración fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la Cumbre de la Tierra que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, el 22 de noviembre de 1992.

Su objetivo principal estriba en sensibilizar sobre la importancia del agua y promover su gestión sostenible. Asimismo busca tomar acción ante la crisis mundial en materia hídrica, lo que se recoge en las metas del Objetivo 6 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Habrá quienes digan que la fecha no debe ser considerada como una celebración al no haber nada qué celebrar. Ante el nada prometedor futuro del agua en nuestras ciudades, probablemente tengan razón, pero precisamente ello debe motivar nuestra acción.

En la reciente crisis hídrica en Monterrey, en junio de 2022, se reportó que esta ciudad sólo disponía de 13 mil 500 litros por segundo para consumo humano, cuando la demanda que planteaba la población era de 16 mil 500 litros por segundo.

Los número podrían aparentar que este déficit no fue tan grave, sin embargo, el problema realmente lo fue. En sólo unos días las ferreterías agotaron el total de su inventario de tinacos y la contratación de pipas de agua potable se disparó de manera drástica.

Gente de la zona metropolitana de Monterrey vino a Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe a rentar una vivienda temporal para poder contar con agua para las necesidades básicas, debiendo trasladarse diariamente de ida y vuelta a la capital neoleonesa.

Esta gran afectación en una de las zonas metropolitanas más importantes de América Latina fue provocada por el severo impacto de la sequía, considerando que la mayor parte del agua que ahí se destina para consumo humano proviene de fuentes superficiales.

El Monitor de Sequía en México de la Comisión Nacional del Agua reveló que este 15 de marzo la superficie del territorio nacional categorizado como anormalmente seco (D0) alcanzó el 57.6%. Para el criterio de sequía moderada (D1), el porcentaje fue del 42.4%.

En la misma fecha el porcentaje del territorio con sequía severa (D2) fue del 33.8%. La sequía extrema (D3) se presentó en el 24.7%. La sequía excepcional (D4), que es el grado más fuerte de sequía en las mediciones presentadas en el monitor, llegó al 6.4%.

Como publicó VANGUARDIA este sábado, sólo el 8.7% del territorio del Estado de Coahuila se encuentra sin afectación. El 15% del Estado estaba categorizado como D0, el 27.7% como D1, el 28.5% como D2, el 14.7% como D3 y el 5.4% como D4.

Por esa razón es que, en el marco del Día Mundial del Agua se instaló el Think Tank Agua de Sustentable SARA (Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe). Un Think Tank es un grupo dedicado a la investigación, a la promoción de ideas y gestión de soluciones.

Estos “tanques de pensamiento” buscan incidir en la política pública de un determinado tema a través de la investigación, el análisis y la generación de acuerdos. Su fortaleza estriba en el perfil técnico y ciudadano de quienes le integran, avalando su objetividad.

Este grupo de expertas y expertos en temas hídricos se creó a través de una convocatoria realizada por Imaginemos Coahuila Sureste-COPERES a diversas instituciones de educación superior, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil.

Las instituciones y organismos representados en el Think Tank son el CIQA, el CINVESTAV, la Red de Agua del COECYT, la UAAAN, la UA de C, el ITS, la UPRA, el Consejo Cívico, Amigos de la Sierra, Conservación San Lorenzo y el propio COPERES.

Sus representantes integran seis mesas temáticas, que son la de Acceso y Disponibilidad de Agua, la de Cultura y Cuidado del Agua, la de Sustentabilidad y Resiliencia Hídricas, la de Calidad del Agua, la de Gobernanza Hídrica y la de Innovación en la gestión del agua.

Este esfuerzo colectivo de carácter ciudadano representa un paso significativo hacia la construcción de una visión compartida y de largo plazo sobre el agua y su problemática en nuestra Zona Metropolitana.

La posibilidad de actuar sumando los saberes, las capacidades y las fortalezas de las instituciones y organizaciones hace viable la mejor comprensión de la problemática particular que enfrenta la zona para poder generar soluciones a la medida.

El reto no es menor, pero el compromiso, tanto institucional como personal de quienes se han sumado, renueva la esperanza en la construcción de soluciones desde la ciudadanía.

Hoy buscamos construir en materia de agua, para nuestras comunidades, un futuro verdaderamente posible.

