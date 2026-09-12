Reencontrarnos es todo un reto...

El relanzamiento que hace unos meses hizo la dirigencia nacional exhibió una ambigüedad entre la modernización de herramientas digitales o la adopción de posturas asociadas a la derecha conservadora, leí en algunos medios. Mi opinión al respecto deviene desde antes que yo decidiera militar en las filas de Acción Nacional. Nunca he estado a favor del aborto, es un homicidio con todas las agravantes de ley, premeditación, alevosía y ventaja. ¿Por qué no se legisla para la prevención? ¿Por qué no se educa para el respeto a la vida? ¿Por qué alguien que no pidió ser engendrado tiene que morir así?

Acción Nacional atraviesa hoy día por una crisis de proporciones profundas. Tenemos un severo desdibujamiento de identidad, asimismo derrotas electorales y una pérdida de sitios de poder muy importante. Hemos visto como el partido ha disminuido drásticamente su votación tanto en lo federal como en lo local.

Se ha cuestionado mucho si el partido debe mantener alianzas con otras fuerzas políticas o si se hacen replanteamientos para conectarse con el electorado ante el predominio del partido en el poder.

Tuvimos este año en Coahuila elecciones para diputados locales y perdimos hasta el registro, no alcanzamos ni siquiera el 3% que establece la ley para tener prerrogativas indispensables para contender.

Esto sucedió por la soberbia de la dirigencia nacional que se negó a que fuéramos en alianza con el PRI, y también por la falta de trabajo sistematizado con el electorado. Se habló con claridad con la jefatura nacional y no hubo poder humano que cambiara su posición. Quienes conocemos lo que sucede en casa no fuimos escuchados, la decisión fue tomada unilateralmente. El error fue garrafal. Es como si yo voy a casa ajena a dar órdenes de lo que debe o no debe hacerse. ¿Qué demonios se yo de lo que ahí ocurre? Fue un yerro craso. Y aquí estamos ahora. En alianza el voto útil se duplica, porque es para el partido y para el candidato. Cuenta para ambos. Sin alianza es el tiro de gracia.

El año que viene es sustantivo, no solo se eligen 17 gubernaturas, alcaldías y la conformación de la Cámara de Diputados, a nivel federal. ¿Vamos a repetir el esquema del 2026? ¿A dónde vamos con eso? El PAN es la segunda fuerza política a nivel nacional, Morena ocupa el primer lugar, pero la diferencia es enorme.

En el año 2000 fuimos aliados con el Verde Ecologista de México, obtuvimos 15 millones 989 mil 636 votos para la elección presidencial, 14 millones 321 mil 975 para diputaciones federales y 14 millones 334 mil 559 para el Senado. Esas cifras no se mantuvieron en procesos posteriores, 9 millones 644 mil 918 en el primer caso, 10 millones 049 mil 375 para el segundo y 10 millones 107 mil 537 para el tercero.

Es cierto que se han mantenido algunos gobiernos locales como Querétaro, Chihuahua, Guanajuato y Aguascalientes, pero la fuerza que se tuvo en Yucatán, Nuevo León y Jalisco se ha disuelto en la nada, Algo no estamos haciendo bien. Debemos hacer una reflexión a fondo, llamándole a las cosas por su nombre, y algo muy importante, con humildad, cero arrogancias. Tenemos que recuperar la confianza que un día nos tuvieron los mexicanos. Y eso no es tarea menor.

En Coahuila, la dirigencia estatal exigía la alianza con el PRI, pero los ínclitos nacionales, dijeron que no. Y aquí estamos ahora. Morena sigue avanzando, tiene todo el control en los órganos electorales y los dineros de los mexicanos para disponer de ellos como le convenga. En Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, de acuerdo a los estudios de opinión el PAN lleva la delantera. Pero la victoria no se canta sino hasta que se tiene.