Reencontrarnos es todo un reto...

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Reencontrarnos es todo un reto...

Acción Nacional atraviesa hoy día por una crisis de proporciones profundas. Tenemos un severo desdibujamiento de identidad, asimismo derrotas electorales y una pérdida de sitios de poder muy importante. Hemos visto como el partido ha disminuido drásticamente su votación tanto en lo federal como en lo local.

El relanzamiento que hace unos meses hizo la dirigencia nacional exhibió una ambigüedad entre la modernización de herramientas digitales o la adopción de posturas asociadas a la derecha conservadora, leí en algunos medios. Mi opinión al respecto deviene desde antes que yo decidiera militar en las filas de Acción Nacional. Nunca he estado a favor del aborto, es un homicidio con todas las agravantes de ley, premeditación, alevosía y ventaja. ¿Por qué no se legisla para la prevención? ¿Por qué no se educa para el respeto a la vida? ¿Por qué alguien que no pidió ser engendrado tiene que morir así?

https://vanguardia.com.mx/opinion/casi-el-paraiso-OL23286697

Se ha cuestionado mucho si el partido debe mantener alianzas con otras fuerzas políticas o si se hacen replanteamientos para conectarse con el electorado ante el predominio del partido en el poder.

Tuvimos este año en Coahuila elecciones para diputados locales y perdimos hasta el registro, no alcanzamos ni siquiera el 3% que establece la ley para tener prerrogativas indispensables para contender.

Esto sucedió por la soberbia de la dirigencia nacional que se negó a que fuéramos en alianza con el PRI, y también por la falta de trabajo sistematizado con el electorado. Se habló con claridad con la jefatura nacional y no hubo poder humano que cambiara su posición. Quienes conocemos lo que sucede en casa no fuimos escuchados, la decisión fue tomada unilateralmente. El error fue garrafal. Es como si yo voy a casa ajena a dar órdenes de lo que debe o no debe hacerse. ¿Qué demonios se yo de lo que ahí ocurre? Fue un yerro craso. Y aquí estamos ahora. En alianza el voto útil se duplica, porque es para el partido y para el candidato. Cuenta para ambos. Sin alianza es el tiro de gracia.

El año que viene es sustantivo, no solo se eligen 17 gubernaturas, alcaldías y la conformación de la Cámara de Diputados, a nivel federal. ¿Vamos a repetir el esquema del 2026? ¿A dónde vamos con eso? El PAN es la segunda fuerza política a nivel nacional, Morena ocupa el primer lugar, pero la diferencia es enorme.

En el año 2000 fuimos aliados con el Verde Ecologista de México, obtuvimos 15 millones 989 mil 636 votos para la elección presidencial, 14 millones 321 mil 975 para diputaciones federales y 14 millones 334 mil 559 para el Senado. Esas cifras no se mantuvieron en procesos posteriores, 9 millones 644 mil 918 en el primer caso, 10 millones 049 mil 375 para el segundo y 10 millones 107 mil 537 para el tercero.

Es cierto que se han mantenido algunos gobiernos locales como Querétaro, Chihuahua, Guanajuato y Aguascalientes, pero la fuerza que se tuvo en Yucatán, Nuevo León y Jalisco se ha disuelto en la nada, Algo no estamos haciendo bien. Debemos hacer una reflexión a fondo, llamándole a las cosas por su nombre, y algo muy importante, con humildad, cero arrogancias. Tenemos que recuperar la confianza que un día nos tuvieron los mexicanos. Y eso no es tarea menor.

En Coahuila, la dirigencia estatal exigía la alianza con el PRI, pero los ínclitos nacionales, dijeron que no. Y aquí estamos ahora. Morena sigue avanzando, tiene todo el control en los órganos electorales y los dineros de los mexicanos para disponer de ellos como le convenga. En Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, de acuerdo a los estudios de opinión el PAN lleva la delantera. Pero la victoria no se canta sino hasta que se tiene.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-polarizacion-politica-esta-danando-gravemente-a-mexico-JD23130494

Las disputas internas deben de darse con inteligencia y con respeto, a los panistas de hoy no nos asiste ningún derecho para borrar al partido en el siglo que corre. Son tiempos para la reflexión y el encuentro, no somos ínsulas, que no se nos olvide. Hay males hacia el interior del partido que ameritan arrancarlos de tajo, los padroneros son una maldición, han generado un cochinero hacia el interior del PAN y nos lo cobran en el exterior.

Ojalá que lo ocurrido en Coahuila este 2026, nos sirva de lección. Tenemos que revisar con lupa los resultados y atrevernos a hacer los cambios que haga falta, de acuerdo a los tiempos que corren. Hay mucho que decir, pero hasta aquí lo dejo. Yo sigo enamorada de la filosofía panista que nos heredaron nuestros fundadores. Y no me soy por vencida. Y no soy la única, hay muchos panistas y simpatizantes que nos quieren ver en pie de lucha, participando.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alianza
Elecciones
Opinión

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Morena
PAN
PRI

Esther Quintana

Esther Quintana

Columna: Dómina. Nacida en Acapulco, Guerrero, Licenciada en Derecho por la UNAM. Representante ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Coahuila para los procesos electorales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Este viernes, un nuevo deceso dentro de un centro de rehabilitación en Saltillo.

Coahuila: Sin freno, muertes en clínicas de adicciones
La disculpa del senador Salazar

La disculpa del senador Salazar
true

Coahuila tiene la mejor percepción de seguridad
La ausencia de la obra en el PPEF genera dudas sobre su incorporación al presupuesto federal y sobre los tiempos para su ejecución.

Nueva conexión Saltillo-Ramos Arizpe, anunciada por Sheinbaum, sin rastro en el PPEF 2027

El Toyota Yaris terminó con severos daños en la parte frontal después de impactarse contra una camioneta Jeep que se encontraba estacionada.

Detienen en Parras a conductor tras chocar contra camioneta estacionada; presuntamente iba ebrio
Lobos de la UAdeC recibirá a Potros ITSON en el Estadio Jorge Castro Medina, en busca de su primera victoria de la temporada 2026.

Lobos UAdeC vs Potros: la jauría busca su primer triunfo en su estreno en Saltillo
A diferencia de lo que ocurría en 2001, dijo McCallum, muchos sistemas y servicios de seguridad son operados por el sector privado, y prevenir el próximo ataque requerirá cooperación.

El próximo ataque terrorista del 11-S podría planearse donde menos lo esperamos, advierte el jefe de los servicios de inteligencia británicos
Y los gastos diarios de Clancy podrían ser aún mayores: desde los asesinatos, ha estado bajo estricta vigilancia para prevenir suicidios, lo que requiere que tenga un asistente con ella las 24 horas del día.

La atención que recibe Lindsay Clancy en un hospital psiquiátrico le está costando a los contribuyentes más de medio millón de dólares al año