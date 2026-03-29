Nahle pone ‘de moda’ a Veracruz

La gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle, ha logrado, en el breve periodo de las últimas semanas, hacer mutis ante crisis de resonancia internacional, por lo que es descrita dentro del propio oficialismo como un ejemplo de administración estatal que escurre su responsabilidad en espera de que la tormenta amaine sola... o que el problema sea trasladado al Gobierno Federal. Desde finales de febrero, la mandataria negó la existencia de un problema ecológico por derrame de hidrocarburos, aún de origen desconocido. “Manchitas”, le llamó. Mientras ella callaba, el problema aniquiló la temporada vacacional de las principales playas en el centro y sur del estado, al tiempo que hoteleros locales eran acosados para no denunciar afectaciones. El deterioro se ha extendido a la actividad pesquera, incluso en la frágil área natural de Tamiahua, al norte, lo que supone un dislocamiento en todo el litoral veracruzano. La reacción acabó surgiendo desde el ámbito federal, por conducto de varias secretarías.

Nahle García cumplirá esta semana apenas 16 meses como primera mujer en la gubernatura —y no nacida en el estado, pues es originaria de Zacatecas—. Proyectada desde 2015 bajo la sombra de Andrés Manuel López Obrador, que la hizo diputada federal, coordinadora de su bancada estatal, senadora, secretaria de Energía y candidata a la gubernatura, ella gusta decir en sus reuniones de gabinete que, ante cualquier problema, “hablo con el presidente (AMLO), y hago lo que me dice...”.

Quizá por ello guardó silencio el pasado día 18, cuando la lluvia colapsó el drenaje de la refinería “Olmeca”, en Dos Bocas, Tabasco, y generó un anegamiento con combustibles que eventualmente se incendiaron, matando a cinco personas.

Como titular de Energía, Nahle construyó esa planta (ha sido llamada la “secretaria de Dos Bocas”), con un alucinante sobrecosto: de menos de 8 mil millones de pesos presupuestados, lo llevó a más de 20 mil millones, el más alto para un proyecto similar en el mundo. Voces desde el oficialismo se preguntan cuánto tiempo más se seguirá estrellando contra la realidad la gobernadora Nahle, y cuál será el saldo y el costo político que ello traerá para Palacio.

APUNTES: MANOTAZO DEL SAT El titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, con una ampliamente documentada cercanía con el expresidente López Obrador y sus hijos, intenta ahogar la existencia de cientos de organizaciones de la sociedad civil (OSC), al cancelarles su registro como entidades que pueden recibir donativos deducibles de impuestos. Ello ocurre cuando versiones en el sector financiero indicaban que el funcionario dejaría su cargo en las próximas semanas, y mientras su oficina otorgaba, en tiempo récord y al parecer contra la normatividad vigente, la calidad de donataria a una organización recién creada, con la que el propio López Obrador convocó a donativos en favor de Cuba, pero que habría fracasado por su opacidad y por violar disposiciones bancarias internacionales. México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encabezan un listado de 100 OSC afectadas por la medida del SAT. Se asegura que la lista supera el número de 300 proyectos minados por esta misma causa en el último año. Un artículo reciente de María Amparo Casar, que dirige MCCI, ubica el número en casi mil 400 desde el arranque del pasado gobierno, en 2018. Entre esas iniciativas se hallan lo mismo las que impulsan el respeto a la libertad de expresión que las que promueven el apoyo a personas con discapacidad. Las OSC velan por comunidades vulnerables, elevan el nivel de debate ciudadano y protegen los derechos de todos. Mañana, día 31, el SAT debe responder a reclamos y recursos de revisión que levantaron proyectos colectivos como iniciativamanifiesta.org. Puede ser la última oportunidad para saber si estamos ante el manotazo de un funcionario urgido de respaldo por parte de un sector radical del régimen, o presenciamos un endurecimiento en contra de la expresión ciudadana.

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