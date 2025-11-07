Una bala atina a otra bala

Ni modo. Ya no habrá carritos sanguicheros. De la telebasura cotidiana. Adios a las armas nucleares. Hasta pronto Laura en América. El Gobierno de México, rechazó la declaratoria como persona non grata del presidente Claudia Sheinbaum por el Congreso peruano.

Aún esperaba conocer Machu Pichu. Lo dejaremos para otra vida. Entre agasajos te graben. La presidente debe manifestar mucho de la incomodidad. Los viernes nacen, crecen y mueren en la esquina de las cantinas.

Esa bala no dará jamás en el blanco. Tampoco el movimiento de la generación Z. Pobre Flufy. Tan bien y simpático con sus poderes sobrenaturales. Además de la vida de su creador, emulo y simpatizante de los movimientos revolucionarios sociales.

Nos atrae por múltiples razones la pseudo rebelión. Lanzan listado de personas no gratas. Algunos de ellos ya pertenecientes al cosmos. Hasta allá habrá de llegarles el extrañamiento de los chicuelos hijos de Claudio X. González.

Observe el listado. Tal vez lo incluyeron por error de captura en el sistema del ordenador.

Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM, MC, PT. Uff no viene el Frente Cardenista ni el Socialista de los Trabajadores. Ya extintos.

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Alejandro Moreno Cárdenas, Vicente Fox Quesada, Gerardo Fernández Noroña, Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López, Eduardo Verástegui Córdoba, Ricardo Anaya, Luisa María Alcalde, Camila Martínez Gutiérrez, Gonzalo Alfonso López Beltrán, Jesús Ernesto López Gutiérrez, José Ramón López Beltrán, Rocío Beltrán Medina, Beatriz Gutiérrez Müller, Pablo Iglesias Turrión, Ricardo Salinas Pliego, Yasmín Esquivel Mossa, Octavio Romero Oropeza, Rubén Rocha Moya, Sandra Cuevas Nieves, Ricardo Monreal Ávila, Arturo Reyes Sandoval, Layda Sansores San Román, Alejandro Murat Hinojosa

Alfonso Durazo Ávila, Alfredo del Mazo, Américo Villarreal Anaya, Carlos Joaquín Codwel

Carlos M. Aysa González, Clara Luz Flores, Claudia Pavlovich, David Monreal Ávila

Erubiel Ávila Villegas, Esteban Moctezuma Barragán, Félix Salgado Macedonio, Ignacio Mier Velasco, Miguel A. Navarro Quintero, Miguel Ángel Yunes Linares.

Miguel Ángel Yunes Márquez, Porfirio Muñoz Ledo (habrá que informarles que ya falleció hace más de un año), Quirino Ordaz Coppel,Ricardo Ahued Bardahuil, Rocío Nahle García y Tatiana Clouthier Carrillo.

Parece más una lista de deudores alimentarios. O del movimiento Me Too.

A falta de visión, pero no de vicios, no mencionan a su majestad Trump I, Benjamín Netanyahu, el explosivo congreso de Perú, Javier Milei, las películas de Guillermo del Toro, Samuel García y Marianita Rodríguez, Inspector, Bersuit Vergarabat y el Tri de Alex Lora, El Santa Fe Klan, Los Dos Hermanos, Gabito Ballesteros, la Bellaka, El cartel de Santa, Dharius, yo.

Santa Claudia Sheinbaum les recomendaría a los padres de la generación Z, inscribirles en las becas del Bienestar.

Colocar las banderas de piratas de Flufy al lado del Cruz Azul, América, Chivas, Monterrey y Tigres, en sus cómodos ventanales y azoteas.

Solo un país tan surrealista como México puede gestar las tesis y sus antípodas. Vayamos a la rockola a escuchar el Vals de la mujer de 40 años entonado por el hermano Ricardo Arjona. La América unida jamás será más vencida. Ya venimos de abajo. El mundo unido por un balón.