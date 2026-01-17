Una explosiva historia de amor

Uno de los más bellos y profundos versos de la literatura universal lo escribió Dante en su Comedia: “L’amor che muove il sole e l’altre stelle”. “El amor que mueve al sol y a las demás estrellas”. Tantas cosas se han dicho acerca del amor que hemos acabado por no saber qué es. “Enamorarse significa ingresar a una religión cuyo dios es voluble y caprichoso”. Eso lo dijo Borges. Hago a un lado la solemnidad y abro el telón de esta columnejilla con un relato que oscila entre la absurdidad y la ternura. Resulta que entraron en amores el granito de maíz y la granita, si cabe el femenino. (Lo femenino cabe en todas partes). Se casaron, y la noche de bodas el granito le pidió ansiosamente a la granita: “¡Quítate el vestido!”. Se lo quitó ella. “¡Quítate las medias!”. La granita se las quitó. “¡Quítate el brassiére!”. Se despojó ella de esa prenda. “¡Quítate el calzoncito!”. Se lo quitó la granita, y con eso quedó por completo al natural ante su ardiente enamorado. No obstante este auspicioso inicio, la narración tiene final triste. El granito no pudo consumar el matrimonio: tanto se calentó que se hizo palomita de maíz... Vuelvo a la solemnidad y cito una frase de Renard: “El amor es como un reloj de arena: el corazón se llena conforme el cerebro se vacía”. Advierto con inquietud que mi texto va pareciendo ya casa de citas. Tres he hecho en un muy breve espacio. Tomo ahora diferente rumbo... La curvilínea paciente le enumeró sus síntomas al doctor Ken Hosanna. Diagnosticó el facultativo: “O tiene usted gripe o está embarazada”. “Debe ser lo segundo –se preocupó la chica-. Todos los hombres con los que he estado últimamente tenían polla, pero ninguno tenía catarro”... Otro paciente del mismo doctor le comentó a su esposa (a la suya no a la del doctor): “El médico me dijo que estas vitaminas me quitarán 10 años de encima”. Con acre acento declaró la esposa: “Mejor sería que te los quitara de abajo”... En el Bar Ahúnda un parroquiano insultó a otro: “Es usted un pendejo”. El ofendido le preguntó, retador: “¿Me lo dice en serio o en broma?”. El insultante sujeto se puso en pie. Medía 1.90 de estatura, tenía músculos de toro y puños como mazos de herrador. Contestó: “Se lo digo en serio”. “Ah, bueno –cedió el otro–. Entonces está bien, porque bromitas conmigo no”... Otro cuentecillo tan absurdo y tierno como el del principio pero mucho más breve. En el teléfono: “¿Hablo al Hospital del Niño?”. “Tí”... Una mujer de la Edad de Piedra le propinó un garrotazo en la cabeza a un troglodita, y luego lo arrastró por los cabellos hasta su caverna. Les dijo a las demás mujeres: “Son tan tontos que a veces nosotras tenemos que tomar la iniciativa”... El marido riñó con su mujer. Le anunció con enojo: “Desde ahora me pongo en huelga sexual. No te haré el amor mientras no reconozcas tu equivocación”. La noche siguiente el esposo llegó a su casa y sorprendió a su consorte en trance de fornicación con el compadre Pitorrango. Le preguntó al individuo: “¿Qué es esto, compadre?”. Con forzada sonrisa respondió el aleve follador: “Aquí, compadrito, haciéndole al esquirol”... Conversaban dos caníbales. Frente a ellos pasó una mujer de exuberantes formas. Dijo con lúbrico acento uno de los antropófagos: “Le falta un brazo, pero ¡qué buena está!”. Le sugirió el otro: “Baja la voz. Es la vieja que se está comiendo el jefe”... El Hombre Lobo se prendó de una hermosa mujer, y le propuso matrimonio. Ella aceptó. Le advirtió el licántropo: “Pero quiero que sepas que tres días al mes me convierto en lobo”. “No importa –replicó ella–. Yo también tres días al mes me pongo insoportable”... FIN.

