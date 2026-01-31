Cosas de amor

Don Chon, o sea don Asunción, era un labrador acomodado. Pequeño propietario –así se decía en el burocrático léxico de entonces–, poseía tierras heredadas, y otras que se allegó con su dinero. Conservador como todos los hombres que poseen tierra (conservador es el que tiene algo qué conservar), cuidaba con parsimonia sus haberes, y éstos iban creciendo igual que sus cultivos, igual que sus rebaños, lo mismo que sus hijos.

Católico practicante era don Asunción. El único viaje que cada mes hacía a la ciudad era para cumplir la devoción de los primeros viernes. Nueve días de vacaciones se tomaba al año, y los empleaba en venir a rezar el novenario del Señor de la Capilla. Se hospedaba con su esposa en el Hotel Jardín, frente a la Plaza de los Hombres Ilustres, que la gente no conoce por ese nombre, sino antes por el más simple y sencillo de “plaza del mercado, y actualmente con el sonoro título de “plaza de los huevones”.

TE PUEDE INTERESAR: Un Pito que pitó mucho

En ese hotel se aposentaban don Asunción y doña Juana, y de su cuarto no salían sino para ir a misa en la Capilla, a hacer algunas visitas de cumplido a familiares y conocidos, o a comprar cosas que necesitaban para ellos o para “los muchachos”. Aquel anual asueto culminaba el 6 de agosto, en la gran fiesta del Santo Cristo. A la mañana siguiente, muy temprano, se regresaban al rancho.

“Los muchachos” eran los hijos de don Asunción. Mocetones fornidos, criados en los trabajos de la labor o del corral, constituían el vivo retrato de su padre. En todo lo imitaban, menos en eso de la devoción, pues a ellos –eran jóvenes– los convocaban otros afanes más mundanos. Cierto día el mayor vino a la ciudad a desfogar sus rijos de varón, y se prendó en amores de una mujer de no mucha pudicia, pues era de las que bailaban en la zona roja. Seducido por los dengues y ringorrangos de la daifa, el mocetón cayó en sus redes. Ya no vivía sino por ella. Por ella latía su corazón: por ella respiraban el aire sus pulmones y cumplían su natural función todas las otras partes de su cuerpo.

Tanto se enamoró el muchacho de aquella pelandusca que la separó. Eso quiere decir que la sacó de la ruin mancebía en que efectuaba su corporal comercio, y le puso casa. No muy buena, a decir verdad, pues de poco dinero disponía el anheloso novio, pero casa al fin. Andaba la pendona muy ufana: ya no era “de la vida”; ahora era señora de su casa.

Don Asunción supo aquello, y se enteró también de que la unión de su hijo con aquella mujer –cuyos antecedentes ignoraba– no estaba consagrada ni por la ley ni por la Santa Madre Iglesia. Así pues, un día hizo viaje especial a la ciudad, y se le apersonó personalmente a la dama que no lo era. Ella se sobresaltó al ver al padre de su arrejuntado, y más porque éste no se hallaba en casa.

Lo invitó a pasar, pero el señor rechazó la invitación: sus rígidos principios de moral le impedían pisar el suelo de una casa donde pasaban cosas de fornicación que él no podía convalidar. Ahí, en la puerta, le dijo a la mujer:

–Es necesario que cuanto antes se case usted con mi hijo.

–Señor –respondió toda turbada la mujer–. Yo estoy puesta.

–De eso precisamente se trata –replicó severo don Asunción, ignorante de los modos de hablar de la ciudad–. Se trata de que ya no se ponga usted. No debe hacer eso hasta que se case.

TE PUEDE INTERESAR: Se mira relampaguear...

No sé si la mujer seguiría poniéndose o no; el caso es que poco después ella y el muchacho se casaron. Y por las dos leyes.

–Ahora sí póngase usted cuantas veces quiera –autorizó don Asunción al terminar la ceremonia religiosa.

Y todos contentos. Aquí no ha pasado nada, aunque haya pasado mucho.