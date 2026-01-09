Una revolución socialista que ha durado 67 años

La mañana del ocho de enero de 1959, triunfantes, los jeeps con “Los Barbudos” entraban a La Habana. A bordo de ellos, Fidel y Raúl Castro, “El Che” Guevara, Camilo Cienfuegos, los comandantes victoriosos de la revolución cubana que había iniciado con el desembarco del Granma con la dirigencia del M26, que desde la Sierra Maestra y luego hasta las ciudades, se impuso al ejército de Batista, el dictador que en pleno año nuevo escapaba por la puerta trasera de la historia.

El recibimiento popular fue apoteósico; el comandante Castro dio un mensaje para poner en acción, las causas y dar cauce a la revolución. Iniciaba un largo y difícil proceso: Expropiaciones, reforma agraria, impulso a la educación y la salud y el fin de décadas de dominación imperialista que habían provocado una profunda degradación social.

Pero pronto empezaron los problemas. Huelgas, boicots y un pésimo manejo de la economía, seguido de expropiaciones de empresas privadas, dieron pie al colapso. Luego vino el bloqueo de los Estados Unidos, el estrangulamiento económico. Después, el fracasado intento de invasión norteamericana en Playa Girón. Rotas las relaciones con los Estados Unidos y en plena Guerra Fría, Cuba se refugia en Moscú, desatando la crisis de los misiles, un episodio que puso al mundo al borde de la tercera guerra mundial.

A muchos de nosotros, la Revolución cubana nos hizo soñar que un mundo mejor y más justo era posible. Que, al fin, el socialismo triunfaba y que, como dijera Allende: “De nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”. Sus causas eran inmejorables: La defensa en contra del atropello del monstruo capitalista, una lucha desigual que se antojaba imposible y que ganó muchos adeptos en el mundo. La dignidad de una pequeña nación no tenía precio. Eso se adornaba con la personalidad de Fidel, Camilo y “El Che”, apoyado por poderosas imágenes y frases como “Hasta la victoria siempre”.

Así inició entre muchos de nosotros una especie de cubanofilia, la aceptación a todo lo que significara la Revolución sin importar fallas y pecados. Lo que criticábamos aquí y en otros lados del mundo, lo aceptábamos en Cuba. ¿Violaciones a los derechos humanos? Son los norteamericanos quienes difunden esos rumores. ¿Ausencia de libertades? Tengan paciencia, pues en Cuba se construye una nueva opción humanista para combatir al capitalismo exacerbado, porque ahí decían que buscaban una distribución equitativa del ingreso como herramienta para mejorar las condiciones de desigualdad imperantes. La liberación del hombre por el mismo hombre.

Pero la Revolución cubana se convirtió en totalitarista y jamás dio paso a la democracia. Se perpetuó un gobierno monolítico ejercido por Fidel, Raúl y ahora Díaz-Canel, por ya 67 años. Se crearon inmensas deformaciones económicas y políticas; ausencia de libertades y violaciones a los derechos humanos

La ansiada igualdad llegó... ahora todos son pobres. La pobreza jamás cedió terreno, como tampoco lo hizo la codicia humana. La igualdad de oportunidades y la satisfacción de las necesidades como condición básica de la justicia social a favor del hombre, se han enfrentado en los regímenes socialistas, pero también en los capitalistas, con un poderoso enemigo: El propio hombre.

Mi abuelo José Guadalupe Durán, uno de los fundadores del Partido Comunista en México y de quien lamento no haber heredado su valor y coraje, murió decepcionado de Castro y del socialismo. Lamentaba la falta de libertades, intolerancia, corrupción y opulencia de sus dirigentes que, como siempre sucede, terminaron haciendo lo que combatieron: Eternizarse y corromperse por el poder.

AMISTAD

Yo no niego a mis amigos, aunque eso haya traído muchos problemas a mi vida. ¿Qué le hago?, así soy yo. Mi amistad hacia Armando Castilla es de hace muchos años y de el recibí oportunidades y solidaridad en momentos oscuros; por eso no puedo evitar que me duelan sus tragedias, y como escribiera Borges: “No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón. Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo”. En el infortunio, hoy enfrenta a la justicia. Espero verlo pronto y abrazarle a él y su familia.

