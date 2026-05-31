Una sociedad que se mueve es una sociedad que vive

Esta fecha nos recuerda que el acceso al deporte debe ser universal y estar al alcance de todos y todas, sin importar edad, género y condición económica o lugar de residencia. El derecho al deporte se encuentra íntimamente relacionado con el del disfrute de la salud física y mental, con la igualdad en dignidad y derechos, así como con el derecho al descanso y al tiempo libre. No se trata únicamente de practicar una disciplina deportiva, sino de garantizar condiciones que permitan a las personas desarrollar una vida plena y saludable.

El deporte no es únicamente una actividad recreativa o competitiva; es también un derecho humano estrechamente vinculado con la salud, la igualdad, la dignidad y el bienestar integral de todas las personas. Cada 26 de mayo se conmemora el “Día Mundial del Deporte para Todas las Personas”, iniciativa internacional que busca motivar al mayor número posible de personas a mantenerse físicamente activas y promover comunidades más sanas, inclusivas y participativas.

Existen muchos tipos de deporte para todos los gustos, intereses y bolsillos. Algunas disciplinas requieren instalaciones especializadas, membresías, equipos costosos o entrenamientos técnicos; otras, en cambio, son mucho más accesibles y pueden practicarse casi en cualquier lugar. Entre ellas destaca el atletismo, considerado uno de los deportes más accesibles y universales por sus enormes beneficios físicos y mentales, así como la facilidad para incorporarlo a la vida cotidiana.

A diferencia de otros deportes, para correr basta con tener un par de tenis y la voluntad de comenzar. Puede practicarse en un parque, en la calle, en una pista o incluso en una caminadora. Además, es una actividad flexible que puede realizarse por la mañana, por la tarde o por la noche, adaptándose a los distintos ritmos de la vida de las personas.

Otra de las grandes virtudes es que se trata de un deporte incluyente y adaptable para todas las edades y condiciones físicas. Hay quienes comienzan caminando o trotando un kilómetro y, con constancia, logran recorrer distancias mayores hasta completar un medio maratón o incluso un maratón (42.195 kilómetros). El atletismo demuestra que el deporte no debe entenderse únicamente desde la competencia, sino también como una herramienta cotidiana de bienestar y superación personal.

Además de ser un deporte aeróbico que mantiene activo al organismo, el atletismo contribuye significativamente a la prevención de enfermedades asociadas con la obesidad, la diabetes y diversos padecimientos cardiovasculares. Mejora el rendimiento del corazón, ayuda al control de los niveles de colesterol y de la presión arterial, incrementa la resistencia muscular y fortalece la capacidad aeróbica.

También favorece la capacidad respiratoria, mejora la resistencia y la flexibilidad del cuerpo, y ayuda a prevenir el deterioro físico a largo plazo. Al involucrar gran parte de los músculos y órganos del cuerpo, se convierte en una actividad integral que fortalece la salud general y mejora la calidad de vida.

Sin embargo, hablar de derecho al deporte también implica reconocer sus efectos positivos en la salud mental. En un contexto marcado por el estrés, la ansiedad y las exigencias de la vida cotidiana, la actividad física representa una herramienta fundamental para alcanzar estabilidad emocional. La práctica deportiva fomenta la confianza en uno mismo, la disciplina y la capacidad de superación personal. Además, favorece la liberación de serotonina y endorfinas, sustancias que mejoran el estado de ánimo y contribuyen al bienestar psicológico.